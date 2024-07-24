Bakan Tekin’den Fransız okul açıklaması

Kaynak: Haber Merkezi
Bakan Tekin’den Fransız okul açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kurallara uymayan Fransız okullarına işlem yapılacağını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mevzuata uymayan Fransız okullarına yönelik işlemler başlatacaklarını duyurdu.

Tekin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen AKP Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Mevzuatımız ve uluslararası anlaşmalar çerçevesinde, bu okulların hukuki statülerinin sağlanmasını arzuluyoruz. Kurallara uymayan Fransız okullarına yönelik gerekli işlemler yapılacaktır” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Tekin, bu okulların yasal bir dayanağa sahip olmadığını belirterek, 12 okulun mevcut durumda hukuki bir temelinin bulunmadığını ifade etti ve uluslararası sözleşmelerin yapılması gerektiğini vurguladı.

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