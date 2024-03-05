Bakan Tekin’den yeni müfredat açıklaması

Kaynak: Haber Merkezi Ramazan Süzen
Bakan Tekin’den yeni müfredat açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “matematikte bazı konuların kaldırıldığı” iddiaları hakkındaki soruları yanıtladı. Tekin, “Lisans düzeyinde okutulması gereken herhangi bir bilginin zorunlu eğitim çağında verilmesi gerekli midir?” açıklamasını yaptı.

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren yeni müfredatla ilgili çalışmalar önemli oranda tamamlanırken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kabine toplantısından sonra basın mensuplarının sorularına cevap verdi. Müfredatın öğrenci düzeylerine uygun bir şekilde sadeleştirileceğini kaydeden Tekin, yeni müfredatın gelecek yıl 1, 5 ve 9. sınıflarda uygulanacağını aktardı.

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Tekin, temel amacın sadeleştirme olduğunu söyledi ve "Bizim muhatap olduğumuz öğrencilerin düzeyleri. Lisans düzeyinde okutulması gereken herhangi bir bilginin zorunlu eğitim çağında verilmesi gerekli midir? Seyreltmeler olacak, bunun için komisyonlar kuruldu. Aylardır çalışıyorlar. İlkesel olarak çocuklarımızın düzeylerine uygun müfredat ortaya çıkacak." açıklamasında bulundu.

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YENİ MÜFREDATTA NE OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Tekin'e, integralin matematik müfredatından çıkarılacağına ilişkin iddialar soruldu. Bakan Tekin, konu hakkında alanında uzman yaklaşık 2 bin kişinin çalıştığını ifade etti ve “Hem işin bilimsel boyutuyla ilgili akademisyenler var hem de uygulamada öğretmenler var. Bunlar buna göre değerlendiriliyor" dedi.

bbfo0.pngBakan Tekin, yeni müfredata gelecek eğitim öğretim yılında kademeli olarak geçiş yapılacağını belirtirken, "2024-2025 eğitim öğretim yılında 1, 5 ve 9. sınıflarda uygulanacak. Çalışmaların yüzde 80’i bitmiş durumda önümüzdeki haftalarda hepsi tamamlanmış olacak, Talim Terbiye Kurulu'nun onayından sonra yayınlayacağız" ifadelerini kaydetti.

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