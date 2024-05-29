Bakan Tekin'den 'yeni müfredat' eleştirilerine yanıt

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni müfredat ve özel sektör öğretmenlerinin durumuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

AKP TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tekin, eleştiriler ve çözüm önerilerine dair görüşlerini paylaştı.

"OKUYARAK ELEŞTİRSİNLER"

Yeni müfredatın onaylanmasının ardından gelen eleştirilere değinen Bakan Tekin, "Eğitim sendikaları yeni müfredatı tartışıyorlar. Müfredatın ön açıklamasında Atatürk'ün adının geçmediği iddialarına ilişkin olarak, kendilerine okuyarak eleştirmelerini tavsiye ediyorum. Programlarımızı okumadan eleştirmesinler" dedi.

ÖZEL SEKTÖR ÖĞRETMENLERİNİN TALEPLERİ

Özel sektörde çalışan öğretmenlerin ücret ve çalışma koşulları hakkındaki sorulara da yanıt veren Tekin, özel okul temsilcileri ile görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Tekin, "Öğretmen arkadaşlarımızı mağdur etmeyecek çözümler üretmeye çalışıyoruz. Özel okullardaki öğretmenleri mağdur etmeyecek çözümler bulmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

TEKİN’DEN YAZ TATİLİ TAVSİYELERİ

Bakan Tekin, yaz tatiline girecek öğrencilere ve ailelerine yönelik de tavsiyelerde bulundu. "Çocuklarımız yaz aylarını tatil yaparak geçirsinler. Okul ve ders dışında, okuyarak, sosyal ve sanatsal aktivitelerle, ülkemizin güzelliklerini görerek güzel bir tatil yapmalarını arzu ediyorum. Velilerden de çocuklarını bu şekilde yönlendirmelerini tavsiye ediyorum. Bu da eğitimin bir parçası" dedi.