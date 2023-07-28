Bakan Tunç açıkladı. Boş tutulan evlerle ilgili yeni sistem

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yüksek kira artışlarının ve boş evlerin kiraya verilmemesinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Kiraya verilmeyen evlerle ilgili yeni oluşturulacak sistemi açıkladı.

KAYNAK: DHA
Bakan Tunç açıkladı. Boş tutulan evlerle ilgili yeni sistem

Tunç, fahiş kira artışlarını önlemek için kiralara yüzde 25 artış sınırı getirildiğini ve 1 Eylül 2024'e kadar uzatıldığını hatırlattı. Ayrıca, 1 Eylül'den itibaren kiracı-ev sahibi davalarında zorunlu arabuluculuk döneminin başladığını söyledi.

Tunç, arabuluculuk uygulamasının, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi olduğunu ve kira davalarında önemli bir boşluğu dolduracağına inandığını söyledi.

Arabuluculuğun, hem dava yükünü azaltacağını hem de taraflar arasında uyuşmazlıkların daha barışçıl bir yöntemle çözümlenmesini sağlayacağını söyledi.

Tunç, boş tutulan ve kiraya verilmeyen evlerle ilgili de şöyle konuştu:

"Boş evlerin ekonomiye bir faydası yok. Vatandaşlarımızın özellikle evini boş tutarak kiraya vermemesi, konut arzının düşük tutulması, talebin fazla olması kira miktarlarını yukarı çekiyor. Dolayısıyla vatandaşlarımızın bu boş evleri kiraya vermesini teşvik edecek bir sistem olabilir, o evlerin kayıt sistemi düşünülebilir. Bütün bunlar Ticaret Bakanlığı'mızla ortaklaşa yapabileceğimiz çalışmalar.

Bu evlerin boş olmasını kabul etmek mümkün değil. Bir taraftan yüksek kiralar, diğer taraftan evlerin boş tutulması; bu kabul edilecek bir şey değil. Buna bir çözüm bulmak gerekir. Tabii bu konuda cezai yaptırım en son düşünülecek şey olabilir.

Burada öncelikle bu boş evlerin kiraya verilmesiyle ilgili gerek vergisel anlamda gerek diğer anlamlarda bir teşvik sistemi getirilebilir. Çalışmalar netleştiğinde kamuoyuyla paylaşırız."

İlgili Haberler
Kiracısını kurşunlayan ev sahibi adliyede
Kiracısını kurşunlayan ev sahibi adliyede
Ev sahipleri ve kiracıları ilgilendiriyor: 1 Eylül'de zorunlu olacak
Kiracının çıktığı evini temizlemeye gitti. Bazanın altında kadın cesedi buldu
Kiracı ve ev sahiplerini ilgilendiren gelişme
Gece yarısı ev sahibi kiracısının evini bastı
Gece yarısı ev sahibi kiracısının evini bastı
Öne Çıkanlar
Merkez Bankası neden tahmin tutturamıyor?
Merkez Bankası neden tahmin tutturamıyor?
Saray’daki kanlı gece ve peş peşe çıkan 19 çocuk tabutu
Saray’daki kanlı gece ve peş peşe çıkan 19 çocuk tabutu
KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
Fethullahçıların katalog evliliklerinin yeni sürümü
Fethullahçıların katalog evliliklerinin yeni sürümü
Ali Cabbar kimdir kimin şarkısıdır? Ali Cabbar hikayesi nedir? İşte Ali Cabbar sözleri
Ali Cabbar kimdir kimin şarkısıdır? Ali Cabbar hikayesi nedir? İşte Ali Cabbar sözleri
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 38 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 38 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Başından vuruldu, 14 gün sonra hayatını kaybetti Yaşam
Başından vuruldu, 14 gün sonra hayatını kaybetti
Kayganlaşan yolda iki otomobil çarpıştı Yaşam
Kayganlaşan yolda iki otomobil çarpıştı
Huzurevinde korkutan yangın. 115 kişinin kaldığı bina tedbiren boşaltıldı Yaşam
Huzurevinde korkutan yangın. 115 kişinin kaldığı bina tedbiren boşaltıldı
Cumhur İttifakı'nda şimdi de İsveç ve NATO üyeliği gerginliği Siyaset
Cumhur İttifakı'nda şimdi de İsveç ve NATO üyeliği gerginliği
Murat Sancak'tan flaş Onyekuru açıklaması Spor
Murat Sancak'tan flaş Onyekuru açıklaması
Minare şiddetli fırtınaya dayanamadı Yaşam
Minare şiddetli fırtınaya dayanamadı