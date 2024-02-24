Bakan Tunç açıkladı: Kirada yüzde 25 zam sınırı devam edecek mi?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tv100’de canlı yayın konuğu oldu.

1 Eylül’den itibaren kira davalarında arabuluculuk döneminin başladığını hatırlatan Tunç, temmuz ayında sona erecek olan konut kiralarında yüzde 25 zam sınırı uygulamasının uzatılmasına gerek kalmayacağını söyledi.

Bakan Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Kiralarda fahiş kira artışı nedeniyle mağduriyet oluşmaması için TBMM’de yüzde 25’le sınırlandırıldı. Sonrasında yine bu artışla ilgili endişeler devam etti ve 1 yıl daha uzatıldı. Temmuz itibarıyla sona ermiş olacak tabii bir anda fahiş artış olmaması için kanun koyucunun takdiri söz konusu oldu. 1 Eylül’den itibaren kira davalarında arabuluculuk dönemini başlattık. Yüzde 25 kira artışı durumunun sürmesine gerek kalmayacak"