Bakan Tunç açıkladı: Yangınla ilgili 4 kişi gözaltında

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bakan Tunç açıkladı: Yangınla ilgili 4 kişi gözaltında

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu’da 66 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili açıklama yaptı. Bakan Tunç, aralarında işletme sahibinin de bulunduğu 4 kişinin gözaltına alındığını söyledi. Tun, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünün altını çizdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezindeki bir otelde çıkan yangınla ilgili, 6 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği soruşturma kapsamında aralarında işletme sahibinin de bulunduğu 4 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Kartalkaya'daki Kayak Merkezindeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangınla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bolu Kartalkaya'da 66 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturmanın, "çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü" vurgulayan Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"6 Cumhuriyet savcımızın görevlendirildiği soruşturma kapsamında aralarında işletme sahibinin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alınmıştır.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili alanında uzman 5 kişilik bilirkişi heyetinin incelemeleri devam etmekte olup, kusur tespiti için çalışmalar sürmektedir. Soruşturmanın her aşaması büyük bir dikkat ve hassasiyetle yürütülmektedir.

Yangın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, aynı acıların tekrar yaşanmamasını temenni ediyorum."

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