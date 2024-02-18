Bakan Tunç, CHP seçim ofisini ziyaret etti: Başkanım devrediyormuşsunuz bu dönem

Kaynak: DHA
Bakan Tunç, CHP seçim ofisini ziyaret etti: Başkanım devrediyormuşsunuz bu dönem
Zonguldak Ereğli’de CHP’nin seçim bürosunu ziyaret eden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, mevcut Belediye Başkanı Halil Posbıyık'a, "Başkanım devrediyormuşsunuz bu dönem" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde partisinin düzenlediği yemeğin ardından esnafı ziyaret etti.

Tunç, AKP Belediye Başkan Adayı İbrahim Sezer ve beraberindekiler ile CHP’nin seçim ofisi önünde mevcut Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ile karşılaştı.

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Bakan Tunç, burada Posybıyık’a, "Başkanım devrediyormuşsunuz bu dönem" dedi.

Posbıyık ise, "Yok, biz yerimizdeyiz. Onlarla birlikte çalışacağım İbrahim Sezer’i de başkan yardımcısı yapacağım" yanıtını verdi.

Daha sonra CHP’nin seçim bürosunu ziyaret eden Tunç, burada yapılan sohbette, "Adaylar için bayram günü gibi. Yoğun ve yorucu bir tempo oluyor" ifadelerini kullandı.

Posbıyık da şu şekilde konuştu:

"Adayların hepsi değerli insanlar. Burada seçim belli bir seviyede gider, kötü şeyler olmaz. Çünkü bütün adaylar birbirini tanıyor. Hepsi çok değerli arkadaşlarımız. Ben de onların ağabeyleriyim. Onlara yol göstereceğim beraber yürüyeceğiz"

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