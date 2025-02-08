Bakan Tunç'dan 'Kartalkaya' açıklaması: Yeni tutuklamalar olabilir

Bolu'daki kayak merkezi Kartalkaya'da meydana gelen ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangını faciasına ilişkin soruşturma devam ediyor.

HaberTürk canlı yayınına konuk olan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, facianın yargı ayağına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

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Tunç, yeni gözaltıların olabileceğine dikkat çekerek "Gelecek olan bilirkişi raporuna göre, savcılık makamı elbette ki yeni gözaltılar yapabilir, tutuklama kararları verebilir." dedi.

Bakan Tunç, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"İTÜ'den yeni bir heyet oluşturuluyor. Afet Yönetimi Bölümü'nden oluşan 8 kişilik bilirkişi heyeti görevlendiriliyor. Önceden toplanan deliller hızlı bir şekilde keşif yapılıyor. Rapor hazırlama süreci devam ediyor.

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Biz şunu diyoruz; bunun üzerinden bunları konuşmak bile acı verici, maalesef. Bunun üzerinden politika yapılmaz. Burada gerçek ne ise ortaya çıksın, ucu nereye dokunursa dokunsun. Ama onlar şunu diyor 'Bunun ucu bizim arkadaşlarımıza dokunmasın' aradaki fark bu.

Belediye burada sorumlu değildir diyorlar. Bilirkişi raporu hazırlanmamış, savcılık soruşturmayı devam ettirirken 'şu kusurludur, bu kusursuzdur' diyebilir misiniz?

Şu anda 22 tutuklu var. Soruşturma devam ediyor. Biz burada gelecek olan bilirkişi raporuna göre, savcılık makamı elbette ki yeni gözaltılar yapabilir, tutuklama kararları verebilir."