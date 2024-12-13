Bakan Tunç'tan adliyedeki silahlı saldırı hakkında açıklama

Kaynak: Haber Merkezi
Bakan Tunç'tan adliyedeki silahlı saldırı hakkında açıklama

Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bu sabah görülen duruşmada, 2 kişinin öldüğü 2 jandarmanın da yaralandığı silahlı saldırının ardından, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 10 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bursa Adliyesi duruşma salonundaki silahlı saldırıya yönelik açıklama yaptı. Bakan Tunç, 2 kişinin ölümüne ve 2 jandarmanın yaralanmasına neden olan müşteki babası şüpheli K.E.'nin kullandığı silahla birlikte yakalandığını belirterek 10 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bakan X hesabından, "Bursa Adliyesi duruşma salonunda meydana gelen silahlı saldırıyla ilgili olarak Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında; ateşli silah kullanmak suretiyle olayın tarafı 2 kişinin ölümüne ve 2 jandarma kolluk görevlimizin yaralanmasına neden olan müşteki babası şüpheli K.E. kullandığı silahla birlikte yakalanmış olup, şüphelilere yardım eden ve olayda ihmali olduğu değerlendirilenlerin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir." açıklamasında bulundu.

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