Bakan Tunç'tan DEM Parti'nin açıklamasına tepki: Biz top oynamıyoruz

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bakan Tunç'tan DEM Parti'nin açıklamasına tepki: Biz top oynamıyoruz

Adalet Bakanı Tunç, DEM Parti'nin sürece ilişkin "Top iktidarda" sözlerine karşılık "Top iktidarda ne demek? Biz top oynamıyoruz" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti ve İmralı ile birlikte yürütülen sürece ilişkin açıklama yaptı.

"Sorumluluk makamında olanlar, konuşma yaparken sürece zarar veren açıklamalar yapmamalı" diyen Bakan Tunç, "Yurt dışından terör tehdidiyle mücadelemiz sürecek. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması noktasında politikamız sürüyor. Bu konu Türkiye için çok önemlidir" şeklinde konuştu.

"AL VER SÖZ KONUSU OLAMAZ"

DEM Parti Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın sürece ilişkin "Top iktidarda" ifadesine tepki gösteren Bakan Tunç, şöyle devam etti:

"'Top iktidarda' ne demek? Burda top oynamıyoruz, bundan kaçınmak lazım. Bir pazarlık söz konusu değil. Biz müzakere yapmadık. Al ver söz konusu olamaz. Şurada top oynamıyoruz. Bu ciddi mesele. Her şey kanunlar çerçevesinde yapılacak."

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