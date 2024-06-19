Bakan Tunç'tan Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkında açıklama

Kaynak: İHA
Bakan Tunç'tan Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkında açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkında bir açıklamada bulundu.

Adalet Bakanı Tunç "Adaletin tecellisi için şüphelilerin ABD’den iadeleri için girişimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklamasında anne ve oğulun tutukluluk hallerinin devamına karar verildiğini belirterek Eylem Tok’un duruşmasının 27 Haziran’a, oğlu Timur Cihantimur’un duruşmasının da 20 Haziran’a ertelendiğini söyledi.

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Bakan Tunç adaletin tecellisi için şüphelilerin ABD’den Türkiye'ye iadeleri hakkında gerekli girişimlerin sürdürüleceğini vurguladı.


Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Ülkemize iade talebimiz kapsamında ABD'de yakalanarak gözaltına alınan, Boston’da çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan ve bugün ayrı ayrı hakim karşısına ifade veren şüpheli Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur’un tutukluluk hallerinin devamına karar verilmiş, Eylem Tok’un duruşması 27 Haziran’a, oğlu Timur Cihantimur’un duruşması ise 20 Haziran’a ertelenmiştir. Adaletin tecellisi için şüphelilerin ABD’den ülkemize iadeleri hakkında gerekli girişimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz” bilgilendirmesini yaptı.

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NE OLMUŞTU?

1 Mart 2024'te Eyüpsultan'da hareket halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan biri buradaki 3 ATV'ye birden çarpmıştı.

Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırılmış anca, yaralılardan Oğuz Murat Aci tüm çabalara rağmen kurtarılamamıştı.

Yapılan incelemede, kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un , olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp gece saatlerinde ise İstanbul Havalimanı'na giderek, 04.30 sıralarında da Mısır'a uçtukları belirlenmişti. Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur daha sonra ABD'ye kaçmıştı.

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