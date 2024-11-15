Bakan Tunç'tan konser soruşturması açıklaması

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bakan Tunç'tan konser soruşturması açıklaması

Bakan Tunç, konser soruşturmaları hakkında konuştu.

İBB, ABB ve Beykoz Belediyeleri'nde konser ücretlerindeki usulsüzlük iddiaları kapsamında inceleme başlatılmıştı. Bakan Tunç, konser soruşturmaları hakkında canlı yayında konuştu. Tunç, "Yargıyla ilgili konuşurken hadlerini aşmasınlar." dedi.

NE OLMUŞTU?

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) de etkinlik harcamalarıyla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Daha sonra Beykoz Belediyesi de incelemeye alındı. Konser ücretlerindeki usulsüzlük iddiaları kapsamında belediyelerine incelem yapmıştı.

TUNÇ: HADLERİNİ AŞMASINLAR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise katıldığı bir programda konser soruşturmalarına ilişkin, "İBB ve ABB'ye 'konser' denetimi söz konusu, çekinmeye, telaşa gerek yok. Yargıyla ilgili konuşurken hadlerini aşmasınlar." dedi.

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