Bakan Tunç’tan para sayma soruşturması ve Eylem Tok açıklaması

Kaynak: DHA
Bakan Tunç’tan para sayma soruşturması ve Eylem Tok açıklaması
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yazar Eylem Tok'un oğlunun karıştığı ölümlü trafik kazasıyla ve İBB binasında sayıldığı iddia edilen paralara ilişkin başlatılan soruşturmaya ilişin açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

EYLEM TOK SORUŞTURMASI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, trafik kazası geçiren oğlunu yurt dışına kaçıran yazar Eylem Tok hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı:

“Soruşturma devam ediyor. Mısır üzerinden ABD'ye geçmişlerdi. ABD ile adli yazışmalarımızı gerçekleştirdik. 7 Mart tarihinde de iade talebimizi illettik. Bugün itibarıyla bize ABD'den cevabi yazı geldi. İstenen belgeler vardı ve bu belgeleri tamamladık. İstanbul Eyüpsultan'da gerçekleşen 1 kişinin vefatıyla olan bir trafik kazası. 18 yaşından küçük birinin annesiyle yurt dışına kaçtığı belirlendi. Hem diplomatik yollardan hem de Interpol aracılığıyla bu gerçekleşiyor. Umuyoruz ki ABD iade talebimizi karşılasın. Dün itibarıyla bu dosya ile ilgili 2 gözaltı gerçekleşti. Kaza sonrası olay yerine gelen ve havalimanına bırakın kişi gözaltına alındı. Olay yerindeki telefonları alıp emniyete bırakan şoför de gözaltında.”

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ERDOĞAN'IN 'SON SEÇİMİM SÖZLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz gün TÜGVA toplantısında 31 Mart yerel seçimleri için “Son seçimim” ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan’ın sözlerini değerlendiren Bakan Tunç:

“Sayın Cumhurbaşkanımız anayasanın kuralını hatırlattı. Orada da TBMM Cumhurbaşkanı'nın 2. döneminde seçimleri yenileme kararı alınırsa, durumda tekrar 3. dönem için adaylık yolu açılır. Bakalım 4 yılda zaman ne gösterir. Biz cumhurbaşkanımız liderliğinde ülkenin nereye geldiğini biliyoruz” diye konuştu.

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CHP'DE PARA SAYMA GÖRÜNTÜLERİ

O görüntülerdeki kişilerle ilgili ifadeler alınmaya başladı. Bu sayılan paraların kaynağı nedir? Bu paraların partiye yapılan bağış olduğu söylendi. Bunun da bir kuralları var. Kampanyada verilen hesaplar var. Oradan mı geliyor. Başsavcılık bunların hepsini soruşturacaktır. Böyle bir miktardaki paranın, il binasının satışını nasıl söz konusu olabildiğini Cumhuriyet savcılığı bu tereddütlerin ortadan kaldıracağı bir soruşturma gerçekleştirecek. Bu paranın genel merkez tarafından mı ödendiği, yoksa buradan mı ödendiği. Belge ve görüntü kaynaklarının da tutmaması hepsi savcılığın kontrol edeceği konulardır. Suçtan elde edilen bir gelir varsa bu ortaya çıkacaktır. Böyle elden 15 milyon gibi bir paranın teknoloji çağında verilmesi... Görüntülerde ismi geçenler, ifadelerine başvurulacak. Orada bir suç unsuru var mı yok mu burada ortaya çıkacaktır.

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