Bakan Uraloğlu açıkladı! Toplu taşımada 'tek kart' dönemi

Kaynak: İHA
Bakan Uraloğlu açıkladı! Toplu taşımada 'tek kart' dönemi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Kart'ın yaygınlaştırılarak toplu taşımada tek kart dönemine geçileceğini belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Kart'ın yaygınlaştırılarak toplu taşımada tek kart dönemine geçileceğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde açıklamada bulundu. Türkiye Kart sistemini bu yıl sonuna kadar 18 ilde hizmete almayı hedeflediklerini aktaran Uraloğlu, "PTT'nin bir uygulaması var. Bunu yaygınlaştırmaya başladık. Şu an birçok ilimizde kullanılıyor. Bazı otoparklarda ve milli parklarda geçerli. Hedefimiz, Türkiye'de tek bir kartın kullanılması. Aynı zamanda istenirse kredi kartı olarak da kullanılabilecek" dedi.

TEK KART NEDİR?

'Türkiye Kart' sadece ulaşımda değil her türlü finansal işlemde de kullanımda olacak. Banka hesabı olmayanlar cep telefonu ile para transferi gerçekleştirecek. Söz konusu kart ile para transferinin yanı sıra alışveriş de yapılabilecek. Kartlar tüm ATM'lerde, POS'larda ve e-ticarette geçerli olacağı belirtilmişti.

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