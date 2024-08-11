Bakan Uraloğlu canlı yayınında eleştiri yağmuruna tutuldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın temsilcisi Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya platformu Instagram'ın erişim sorunlarına ilişkin önemli bir duyuru yapacağını bildirdi. Ancak, Bakan Uraloğlu'nun canlı yayını teknik aksaklıklar nedeniyle defalarca kesintiye uğradı. Bu durum, canlı yayının akışını ve kullanıcıların bilgi almasını olumsuz etkiledi.

Bakan Uraloğlu, yaşanan bu kesintilerin ardından, söz konusu gelişmeleri resmi X hesabı aracılığıyla yazılı bir açıklama ile kamuoyuna duyurdu. Kullanıcılar, yaşanan bu teknik sorunları ve Bakan Uraloğlu'nun canlı yayın performansını eleştiren yorumlarını X hesabı altında paylaştılar. Bakanlık, bu tür teknik sorunların önüne geçmek için gerekli adımları atacağını ve iletişim kanallarını güçlendireceğini belirtti.