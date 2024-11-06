Bakan Uraloğlu duyurdu: 119 hesaba erişim engeli getirdik

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Bakan Uraloğlu duyurdu: 119 hesaba erişim engeli getirdik

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 119 terör örgütü yandaşı hesaba erişim engeli getirildiğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da düzenlenen bir programda açıklamalarda bulundu. Son bir haftada toplam 409 bin 736 adet zararlı internet adresine ulaşmak isteyen yaklaşık 141 milyon erişimin engellendiğini belirten Bakan Uraloğlu, "Bin 915 adet ağ saldırısı da USOM'a raporlanmış ve gerekli tedbirler alınmıştır. Yaptığımız çalışmalar kapsamında, 2024 yılında 109 binin üzerinde zararlı bağlantı tespit ederek altyapı seviyesinde erişimlerini engelledik." dedi.

'119 HESABA ERİŞİM ENGELİ GETİRDİK'

Bakan Uraloğlu, "Sosyal medya mecralarının Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uymalarını sağlıyoruz. PKK, PYD, FETÖ gibi terör örgütlerine ait hesapları, internet sitelerini ve bu örgütler lehine propaganda içeren tüm içerikleri de yakından takip ediyor ve erişim engeli getiriyoruz. 119 terör yandaşı hesaba erişim engeli getirdik. Kahraman güvenlik güçlerimiz vatan topraklarında teröre nasıl geçit vermiyorsa biz de dijital dünyada aynı kararlılıkla terör hesaplarına geçit vermiyoruz. Asla da bu kararlılığımızdan taviz vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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