Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın kuzeninin Bodrum ve Tuzla'daki ballı ihalelere yaptığı savunmaya AKP'li Şamil Tayyar lafı oturttu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın kuzeni Sedat Varank, devletten aldığı ihalelerin ardından açıklama yaptı. “Sanki bedavaya almışız” diyen Sedat Varank, “Bu ihalelerde kaçak, hırsızlık, uğursuzluk ihtimali olabilir mi?” ifadelerini kullandı.

Yapılan haberlerde, Sedat Varank’ın, Emlak Konut’un Bodrum’daki deniz manzaralı bir arazi ile Tuzla’da yine deniz manzaralı bir arazi ihalesini kazandığı aktarıldı.

Haberlerin ardından ilk olarak Bakan Mustafa Varank, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla ihaleyi alan kişinin ikinci dereceden akrabası olduğunu belirterek "itibar suikastı" ifadesini kullandı.

BAKAN VARANK'IN KUZENİ SÖZCÜ'YE KONUŞTU

Hakkında gündeme gelen haberlerin ardından Sözcü gazetesine açıklamalarda bulunan Sedat Varank, kuzeni olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile ablası olan Çevre Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank’ın ihalelere bir dahli olmadığını ifade etti.

Emlak Konut halka açık bir şirket. TC vatandaşı olan herkesin girebileceği bir ihale ve canlı yayınlanıyor” diyen Sedat Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sanki ‘Buradan parayı vurdular' gibi hava estiriliyor. 25 yıldır inşaat işi yapıyorum, mimarım. ‘10 milyarlık iş aldı, 4 milyar Emlak Konut'a, 6 milyar cebe' falan diyorlar. Bu işin 3.5 milyar maliyeti, finansı var. Ben devlete fazladan 1.5 milyar para veriyorum. Sanki bedavaya almışız”

‘BIRAKALIM DA TAKSİ ŞOFÖRLÜĞÜ MÜ YAPALIM’

Sedat Varank, kuzeni Mustafa Varank ABD’deyken de inşaat işi yaptığını belirterek “Yok Mustafa Varank işi verdi, Fatma Varank işleri aldı… Ablamın da dahli yok. Bunlar davetiyeli değil, normal herkesin girebileceği işler” dedi.

Emlak Konut'un ablasının hükmü olmayan bir yer olduğunu söyleyen Sedat Varank, "Ağabeyim sigortacı. Bir kuzenim taksi şoförü. Mustafa Varank bakan olduktan sonra makamına bir kere gittim. Ablamın yanına 2 defa gittim. Girdiğimiz ihalelerde büyük, dev firmalar var. Bu ihalelerde kaçak, hırsızlık, uğursuzluk ihtimali olabilir mi? Neymiş? Soyadımız Varank'mış, bize de yazık. Bırakalım da taksi şoförlüğü mü yapalım!” diye konuştu.

"BENİM EŞİM SOLCU"

Diğer yandan “Siyasette hiç bulunmadım” diye belirten Varank, “Ailece birbirimize bağlı insanlarız. Benim hanım da solcu. Bana ‘Sedat bir şey mi yaptın?' diye soruyor. Yahu diyorum, her şey açık. Biz evimizden işimize gidip gelen insanlarız” dedi.

AKP MKYK ÜYESİ TAYYAR: 'BENİM HANIM DA SOLCU' DEMİŞ, RAHATLADIM

Sedat Varank’ın yaptığı açıklamalar, AKP cephesinde yankı uyandırdı.



Açıklamaların ardından AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar da topa girdi ve tartışma yeniden alevlendi.

Tayyar, Sedat Varank’ın açıklamalarına gönderme yaparak, “Emlak Konut ihaleleriyle gündeme gelen Sedat Varank, içini Sözcü’ye dökmüş. ‘Benim hanım da solcu’ demiş. Rahatladım” ifadelerini kullandı.