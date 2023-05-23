Bakan Varank’tan ‘TRT muhalefete yer vermedi’ eleştirisine yanıt: Ben de çıkmadım TRT'ye

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Habertürk'te katıldığı canlı yayında gazeteciler; Mehmet Yeşilkaya, Kübra Par ve Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.
Programın bir bölümünde, "Adil bir seçim yarışına gitmediğimiz eleştirileri geldi; Örneğin ‘TRT'ye bizi kesinlikle çıkarmadılar’ diye net bir eleştirisi var muhalefetin” sorusuna Varank, "Ben de TRT’ye hiç çıkmadım" yanıtını verdi.
Bakan Varank ile gazeteciler arasında geçen diyalog şu şekilde
Ersoy: Adil bir seçim yarışına gitmediğimiz eleştirileri geldi
Varank: Nasıl, adil nasıl olunuyormuş?
Ersoy: Devlet imkanlarını daha çok kullandığınız yönünde
Varank: Hangi devlet imkanını kullanmışız?
Par: Örneğin ‘TRT'ye bizi kesinlikle çıkarmadılar’ diye net bir eleştirisi var muhalefetin
Varank: Ben de çıkmadım TRT'ye
Par: Siz bir muhalefet, bir parti lideri olsaydınız...
Varank: Ben seçim döneminde bir kere bile TRT'ye çıkmadım