Bakan Varank’tan ‘TRT muhalefete yer vermedi’ eleştirisine yanıt: Ben de çıkmadım TRT'ye

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TRT’nin seçim sürecinde muhalefete uyguladığı ambargonun sorulması üzerine “Ben de çıkmadım TRT'ye” yanıtını verdi.

Bakan Varank’tan ‘TRT muhalefete yer vermedi’ eleştirisine yanıt: Ben de çıkmadım TRT'ye

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Habertürk'te katıldığı canlı yayında gazeteciler; Mehmet Yeşilkaya, Kübra Par ve Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.

Programın bir bölümünde, "Adil bir seçim yarışına gitmediğimiz eleştirileri geldi; Örneğin ‘TRT'ye bizi kesinlikle çıkarmadılar’ diye net bir eleştirisi var muhalefetin” sorusuna Varank, "Ben de TRT’ye hiç çıkmadım" yanıtını verdi.

Bakan Varank ile gazeteciler arasında geçen diyalog şu şekilde

Ersoy: Adil bir seçim yarışına gitmediğimiz eleştirileri geldi

Varank: Nasıl, adil nasıl olunuyormuş?

Ersoy: Devlet imkanlarını daha çok kullandığınız yönünde

Varank: Hangi devlet imkanını kullanmışız?

Par: Örneğin ‘TRT'ye bizi kesinlikle çıkarmadılar’ diye net bir eleştirisi var muhalefetin

Varank: Ben de çıkmadım TRT'ye

Par: Siz bir muhalefet, bir parti lideri olsaydınız...

Varank: Ben seçim döneminde bir kere bile TRT'ye çıkmadım

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