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Martta 582 milyon 692 bin 272 lira Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelere, çocuklarının masraflarının karşılanması amacıyla martta 582 milyon 692 bin 272 lira Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yapıldığını açıkladı.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 10:58
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Bakan Yanık: Martta 582 milyon 692 bin 272 lira Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi yapıldı

Martta 582 milyon 692 bin 272 lira Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi yapıldı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yazılı açıklamasında, çocuk politikalarının temelinin aile bütünlüğünün korunması ve çocuğun aile ortamında sağlıklı birey olarak yetiştirilmesi olduğunu ifade etti. Aile bütünlüğünün korunmasına ve çocukların ailelerinin yanında geleceğe hazırlanmasına önem verdiklerini belirten Yanık, ekonomik gerekçelerle çocukların ailelerinden kopmasını önlemeyi amaçladıklarını vurguladı. Bu kapsamda, Bakanlık olarak, SED hizmet modelini hayata geçirdiklerini anımsatan Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerdeki yaklaşık 174 bin çocuğun masraflarını karşıladıklarını hatırlattı.

Yanık, açıklamasında şu bilgileri paylaştı:

"SED ile ailelerin, çocuklarının temel gereksinimlerini ve eğitim giderlerini karşılıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimize çocukları için mart ayı içerisinde toplam 582 milyon 692 bin 272 lira tutarında SED ödemesi yaptık."

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