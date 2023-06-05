Bakan yapılmayan Soylu'nun geceleri ne yaptığını açıkladılar

Saray'ın içinden sızdırılan ve herkesin dilinde olan habere göre İçişleri Bakanlığı görevi devam ettirilmeyen Soylu'nun geceleri ne yaptığı ortaya çıktı.

Bakan yapılmayan Soylu'nun geceleri ne yaptığını açıkladılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi akşam yeni kabinesini duyurdu. Yeni kabinede sürpriz isimler yer alırken en çok konuşulanlardan biri de Süleyman Soylu’nun yerine İçişleri Bakanlığı’na getirilen Ali Yerlikaya oldu.

''GECELERİ UYUYAMAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM''

Gazeteci İsmail Saymaz, cumhurbaşkanına yakın bir ismin İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu’ya ilişkin yorumunu köşe yazısını şöyle aktardı: “Çok hırslı. Geceleri uyuyamayacağını düşünüyorum. Ali Yerlikaya gibi adamları sevmez. İçişleri Komisyonu başkanlığını kabul etmez. Yerlikaya’nın hata yapmasını bekleyecektir.”

İsmail Saymaz, ''SOYLU NE YAPAR'' başlığıyla yazdığı yazısının ilgili kısmında, ''Beştepe’ye yakın bir ismin eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ilişkin yorumunu köşe yazısını şöyle aktardı: “Çok hırslı. Geceleri uyuyamayacağını düşünüyorum. Ali Yerlikaya gibi adamları sevmez. İçişleri Komisyonu başkanlığını kabul etmez. Yerlikaya’nın hata yapmasını bekleyecekti'' ifadelerini kullandı.

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