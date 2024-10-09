Bakan yardımcısının özel kalemi Dubai'den getirdiği 60 kilo altınla yakalandı

Türkiye’de sık sık değişen gündem maddelerinin hızına yetişilemezken son skandal eski Gümrük Bakan Yardımcısı Fatih Metin’in özel kalemi Yunus Emre Morkoç’un valizi oldu. Gazeteci Timur Soykan’ın haberine göre, İstanbul Havalima’nında 20 Eylül tarihinde Fatih Metin ve özel kalemi Yunus Emre Morkoç Dubai’den İstanbul’a geldi.

VALİZDEN 60 KİLO KAÇAK ALTIN ÇIKTI

İkili uçaktan inmesinin ardından özel bir araç gelerek ikiliyi alıp VIP salona geçiriyor. Morkoç’un elindeki büyük valiz gümrük memurlarının şüphelenmesine neden oluyor ve sonrasında aranan valizden 60 kilogram kaçak altın çıkıyor.

DEĞERİ 174 MİLYON LİRA

Yakalanan kaçak altınların değeri ise tamı tamına 174 milyon 718 bin lira. Gümrük memurları konu hakkında tutanak tutuyor ancak söz konusu tutanakta eski AKP Bolu Milletvekili ve eski Gümrük Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin’in adı geçmiyor.

“NORMALDE VIP VALİZLER ARANMAZ”

Metin olay yerinden ayrılıyor ve özel kalemi Yunus Emre Morkoç hakkında tutulan tutanak savcılığa teslim ediliyor. Normal şartlar altında VIP salonlarında valizlerin aranmadığına dikkat çeken Timur Soykan bu operasyonda istihbarat birimlerinin parmağı olabileceğini şu sözler ile ifade ediyor:

“İSTİHBARAT BİRİMLERİ OPERASYONU YAPMIŞ OLABİLİR”

"Benim kafamı kurcalayan sorulardan biri şu, VIP'de eski bir bakan yardımcısının maiyetinde bir kişinin valizini aramak çok ciddi bir iş. Cesaret ister. Burada valize bakıyorlar ve kaçak altın buluyorlar. Benim haber kaynaklarımdan öğrendiğime göre istihbarat birimleri bir araştırma yapıyorlar. Bir istihbarat bilgilendirmesi sonucu Morkoç'un valizi aranıyor. İddia olduğunun da altını çizelim. Savcılık soruşturmasında buna dair bir iddia da yok zaten."

SKANDAL GİZLENMEYE ÇALIŞILDI

Soykan konuşmasının devamında bu skandal sonrasında Ankara’nın karıştığını ve Beştepe Sarayı’ndan savcılık ve gümrük müdürlüğüne bu olayın gizlenmesi için talimat yağdırıldığını aktardı. Normal şartlar altında bu gibi durumlarda gazetecilere bilgiler geldiğini söyleyen Timur Soykan, 18 gün geçmesine rağmen kulaklarına bir şey gelmediğini belirterek sözlerine şu şekilde devam ediyor:

“Gizleniyor çünkü tüm herkese talimat gitmiş. Fatih Metin olayına dair takipsizlik akrarı çıkacağı beklentisi de var. İstihbarat birimlerinin kaçakçılıkla ilgili 2 eski vekil 3 hala da vekil olan kişilerin tespit edildiği söyleniyor. Bunlar Cumhur İttifakından. Valizsiz gidip Dubai'den valizlerle geldiğine dair iddialar var. Bunlar güvendiğimiz kaynakların dile getirdiği ama resmi evrak olmadığı için bu yönde iddiaların olduğunu söyleyelim."

ESKİ BAKAN YARDIMCISI AÇIKLAMA YAPTI: BİLGİM YOK

Skandal olay hakkında Eski Bakan Yardımcısı Fatih Metin’e ulaşan Timur Soykan iddiaları kendisine yöneltti. Özel kalemi ile aynı uçakta olduğunu kabul eden Metin, Morkoç’un kendisinin refakati ile VIP salonu kullandığını ancak valiz ile alakalı ilgisi, bilgisi olmadığını belirtti. Kendisi ile 2.5 sene çalıştığını ancak bakan yardımcılığından ayrılmasının ardından 2,5 senedir kendisi ile bağının olmadığını öne sürdü ve devamında şu ifadeleri kullandı:

“Evet aynı uçakta beraberdik. Benim refakatimde VIP’yi kullandı. Ancak valizinde olanlarla ilgili benim ilgim yok, bilgim yok, alakam yok. Kendisinin bu alışverişi, ticaretiyle ilgili hiçbir bilgim yoktu. Netice itibarıyla benim yanımda çalışan bir arkadaştı. Sorun benim refakatimde olmasından kaynaklı.

Tarım Bakan Yardımcısı olduğum dönemde özel kalemim olan bir kişi. Ben 2,5 yıl önce bakan yardımcılığından ayrıldım ve bu kişi ile 2,5 yıldır resmi bağım yok. Benim sigortalı çalışanım değil”

“Bu kişi de kendi işlerini yaptı ve birlikte döndük. Benim onun ticaretiyle ilgili zerre ilgim yok. Zaten ben VIP’den ayrıldıktan sonra olay yaşanmış. Ben bu olayda bir kaçakçılık olduğunu da düşünmüyorum. Altın ticareti izne bağlı. ‘Ben beyan edecektim’ diyor.

Kendisine beyan hakkı tanınmadığını iddia ediyor. Büyük ihtimalle takipsizlik verilir. Savcılık bakacak gümrük kanununa göre karar verecek. Yargı süreci ilerlemeden haber yapmanızı doğru bulmuyorum”