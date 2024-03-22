Bakan Yerlikaya 14 ilde düzenlenen operasyonlarda 34 şüphelinin yakalandığını açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi Özlem Kıral
Bakan Yerlikaya 14 ilde düzenlenen operasyonlarda 34 şüphelinin yakalandığını açıkladı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 ilde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 34 şüpheli şahsın yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; Giresun, Niğde, Osmaniye ve Zonguldak merkezli 14 ilde nitelikli dolandırıcılık, çevrimiçi çocuk istismarı ve 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanuna muhalefet suçlarına yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “SİBERGÖZ-28” isimli operasyonlarda 34 şüphelinin yakalandığını aktardı.

ekran-goruntusu-2024-03-22-143420.pngEmniyet Genel Müdürlüğü Siber suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri tarafından; Giresun, İstanbul, İzmir, Ankara, Aydın, Denizli, Tokat, Van, Muğla, Isparta, Niğde, Yalova, Osmaniye ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonlarda, 1 adet otomobil, 32 bin dolar, çok miktarda altın ve Türk lirası ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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