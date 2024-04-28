Bakan Yerlikaya 147 örgüt üyesinin yakalandığını açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Bakan Yerlikaya 147 örgüt üyesinin yakalandığını açıkladı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında 147 örgüt üyesinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, jandarma ekipleri tarafından 19, emniyet güçleri tarafından 15 ilde, bölücü terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-30” isimli operasyonlarda 147 örgüt üyesi şahsın yakalandığını aktardı.

Yapılan açıklamada, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda yakalanan şahısların sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları, terör örgütüne üye oldukları ve terör örgütüne yardım ve yataklıkta bulunduklarının belirlendiği iletildi.

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Emniyet Genel Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği operasyonlarda ise, yakalanan şahısların; bölücü terör örgütünün basın yapılanması içinde faaliyet yürüttükleri, örgütle bağlantılı sitelerde propaganda içerikli haber ve program yaptıkları ve örgüte yönelik kanallarda muhabirlik yaptıkları tespit edildiği belirtildi.

“Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden jandarmamız ve Polisimizle operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek” ifadelerine yer verilen açıklamada, operasyonların sonucunda; çok sayıda ruhsatsız tabanca, av tüfeği, plastik el bombası ve dijital materyalin ele geçirildiği kaydedildi.

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