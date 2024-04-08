Bakan Yerlikaya açıkladı. 71 ilde silah kaçakçılarına yönelik operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; 71 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür süren “MERCEK-16” operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu. Yerlikaya, düzenlenen operasyonlarda 959 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldığını ifade etti.

Operasyonlar kapsamında, 661 ruhsatsız tabanca, 35 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 40 uzun namlulu silah ve 176 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplamda 912 silahın ele geçirildiğini iletildi. Yerlikaya, yaptığı paylaşımda, “Ruhsatsız silah temin edenlerle de silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edecek.” İfadelerini kullanırken, sözlerini operasyonları koordine eden valileri, kaymakamları ve operasyonları gerçekleştiren jandarma ve emniyet mensuplarını tebrik ederek bitirdi.