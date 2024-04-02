Bakan Yerlikaya açıkladı. Zehir tacirlerine operasyon

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 46, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 9 ilde uyuşturucu madde imalatı ve satışı yapan şahıslara yönelik, NARKOÇELİK-10 operasyonlarının gerçekleştirildiğini aktardı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonlar sonucunda 1 ton 19 kilogram uyuşturucu maddenin ve 1 milyon 23 bin adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini ifade etti. 250 zehir tacirinin ise yakalandığını aktaran Yerlikaya, operasyonların 615 ekip, bin 542 personel ve 35 narkotik köpeğinin katılımıyla düzenlendiğini kaydetti.

Ali Yerlikaya, açıklamasının sonunda operasyonları düzenleyen polis ve jandarma ekiplerine teşekkür etti.