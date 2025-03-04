Bakan Yerlikaya duyurdu: 2 bin 365 şüpheli yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşıma göre, son 2 hafta içinde düzenlenen operasyonlar sonucu 1 ton 444 kilogram uyuşturucu madde ve 2 milyon 376 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yerlikaya’nın paylaşımı şöyle:

''76 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 2 hafta içinde düzenlediğimiz operasyonlarımızda; 1 ton 444 kilogram uyuşturucu madde, 2 milyon 376 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 bin 365 şüpheliyi yakaladık.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlüklerince; 3 bin 547 ekip, 8 bin 867 personel, 38 hava aracı ve 72 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla; İstanbul, İzmir, Adana, Ankara, Gaziantep, Konya, Antalya, Bursa, Samsun, Balıkesir, Denizli, Şanlıurfa, Manisa, Diyarbakır, Mersin, Kocaeli, Kayseri, Batman, Tekirdağ, Malatya, Hatay, Sakarya, Bolu, Kahramanmaraş, Eskişehir, Çorum, Sivas, Trabzon, Muğla, Aksaray, Kırklareli, Uşak, Erzurum, Osmaniye, Van, Çanakkale, Mardin, Nevşehir, Elazığ, Niğde, Sinop, Zonguldak, Adıyaman, Edirne, Giresun, Kütahya, Afyonkarahisar, Ağrı, Düzce, Karaman, Rize, Aydın, Bingöl, Ardahan, Burdur, Tokat, Yozgat, Amasya, Bitlis, Çankırı, Erzincan, Karabük, Kırşehir, Isparta, Kars, Şırnak, Yalova, Ordu, Artvin, Bilecik, Hakkari, Kastamonu, Kırıkkale, Muş, Kilis ve Siirt'te düzenlenen operasyonlarda bazı illerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirleri şöyle;

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce; 365 kilogram kokain, 77,5 kilogram metamfetamin, 27,5 kilogram skunk, 22 kilogram eroin, 11 kilogram esrar, 141 kilogram kimyasal madde ile 805 bin 200 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 28 şüpheli yakalandı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğünce; 102 kilogram bonzai, 387 bin 478 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 12 şüpheli yakalandı. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünce; 102 kilogram metamfetamin, 60,5 kilogram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 2 şüpheli yakalandı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünce; 54 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 4 şüpheli yakalandı. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünce; 53,5 kilogram skunk ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 2 şüpheli yakalandı. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğünce; 542,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi.''