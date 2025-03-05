Bakan Yerlikaya duyurdu! 22 ilde IŞİD’e ‘Gürz-48’ darbesi: 47 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 22 ilde gerçekleştirilen "Gürz-48" operasyonlarında, IŞİD’e terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 47 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Adana, Antalya, Aydın, Bursa, Çankırı, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Mersin, Ordu, Osmaniye, Şanlıurfa ve Yozgat illerinde yapılan operasyonlarda, şüphelilerin IŞİD’a üye oldukları, örgüte yardım ettikleri, finans sağladıkları ve sosyal medya üzerinden örgütün propagandasını yaptıkları ifade edildi.

Yerlikaya, terörle mücadeleye yılın 365 günü devam ettiklerini belirtti.