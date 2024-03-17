Bakan Yerlikaya duyurdu. Kaçak göçmenlere konaklama sağlayan otellere operasyon

Kaynak: Haber Merkezi Mehmet Akif Erdem
Bakan Yerlikaya duyurdu. Kaçak göçmenlere konaklama sağlayan otellere operasyon
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir’in Basmane bölgesinde, kaçak göçmenlere konaklama hizmeti sunan 35 otele işlem yapıldığını ve 40 göçmenin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir Basmane’de gerçekleştirilen “KALKAN-15” isimli operasyonlarda, kaçak göçmen olduğunu bildiği halde bu göçmenlere konaklama imkanı sağlayan 35 otele işlem yapıldığını açıkladı.

Düzenlenen operasyonlar sonucunda, 40 kaçak göçmenin de yakalandığını kaydeden Yerlikaya, yakalanan göçmenlerden 39’unun geri gönderme merkezine teslim edildiğini ifade etti. 1 kaçak göçmenin ise, adli işlem yapılmak üzere gözaltına alındığını belirten Yerlikaya, “Umut tacirliği yaparak insanları kandıran, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan düzensiz göçmen kaçakçılarına asla fırsat vermeyeceğiz. Gözümüz düzensiz göçmenleri barındıran konaklama yerlerinin üzerinde.” İfadelerini kullandı.

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