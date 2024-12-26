Bakan Yerlikaya Iraklı mevkidaşı Şemmeri ile görüştü

Bakan Ali Yerlikaya, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Irak İçişleri Bakanı Sayın Abdulemir Kamil Şemmeri ve heyetini bakanlığımızda misafir ettik. Terör, organize suçlar, uyuşturucu, düzensiz göç, göçmen kaçakçılığı suçlarıyla mücadele, sınır güvenliği ve kolluk personelinin eğitimi başta olmak üzere bakanlıklarımız arasındaki iş birliği konularını değerlendirdik. Sayın mevkidaşıma ve heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Irak İçişleri Bakanı Sayın Abdulemir Kamil Şemmeri ve heyetini Bakanlığımızda misafir ettik.



Terör, organize suçlar, uyuşturucu, düzensiz göç, göçmen kaçakçılığı suçlarıyla mücadele, sınır güvenliği ve kolluk personelinin eğitimi başta olmak üzere bakanlıklarımız arasındaki iş… pic.twitter.com/WMrZoNoX5T — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 26, 2024