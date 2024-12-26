Bakan Yerlikaya Iraklı mevkidaşı Şemmeri ile görüştü

Kaynak: AA / DHA / ANKA
Bakan Yerlikaya Iraklı mevkidaşı Şemmeri ile görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Iraklı mevkidaşı Abdulemir Kamil Şemmeri ile Ankara'da bir araya geldi.

Bakan Ali Yerlikaya, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Irak İçişleri Bakanı Sayın Abdulemir Kamil Şemmeri ve heyetini bakanlığımızda misafir ettik. Terör, organize suçlar, uyuşturucu, düzensiz göç, göçmen kaçakçılığı suçlarıyla mücadele, sınır güvenliği ve kolluk personelinin eğitimi başta olmak üzere bakanlıklarımız arasındaki iş birliği konularını değerlendirdik. Sayın mevkidaşıma ve heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Bakan Yerlikaya Iraklı mevkidaşı Şemmeri ile görüştü

Son Haberler
Isparta'da deprem (26 aralık 2024)
Isparta'da deprem (26 aralık 2024)
Bakan Yerlikaya Iraklı mevkidaşı Şemmeri ile görüştü
Yerlikaya, Iraklı mevkidaşı ile görüştü
Denizli'de deprem (26 Aralık 2024)
Denizli'de deprem (26 Aralık 2024)
Akdeniz açıklarında deprem (26 Aralık 2024)
Akdeniz'de deprem
Bebek sahibi olmak istedi, sağlam organlarını çaldırdı
Bebek sahibi olmak istedi, sağlam organlarını çaldırdı