Bakan Yerlikaya paylaştı: Emniyet müdürleriyle 'suç örgütleri' toplantısı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet müdürleriyle 'suç örgütlerine yönelik operasyonlar' hakkında yaptığı toplantının görüntülerini paylaştı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Bakan Yerlikaya paylaştı: Emniyet müdürleriyle 'suç örgütleri' toplantısı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ilgili birimlerince organize suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen ve devam eden operasyonların değerlendirildiği bir toplantının düzenlendiğini duyurdu.

Yerlikaya, toplantıya ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Yerlikaya, paylaşımına şu notu düştü:

"Bakan Yardımcımız, Emniyet Genel Müdürümüz ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığımıza bağlı birim müdürlerimizle, organize suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen ve devam eden operasyonları değerlendirdik"

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