Bakan Yerlikaya: Saraçhane'de 42 kişi gözaltına alındı

Saraçhane'de düzenlenen mitingde taşkınlık çıkaran gruba polis müdahale etti. İçişleri Bakanı Yerlikaya, polise mukavemet gösteren 42 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

CHP'nin Saraçhane'de düzenlediği mitingde toplanan gruptan bazıları taşkınlık çıkardı.

Saraçhane parkı içinde taşkınlık çıkaran göstericiler polise yabancı madde atarken, ekipler göstericileri uyardı. Polis ekipleri göstericileri dağılmaları konusunda uyarırken, dağılmayan gruba ekipler müdahale etti. Müdahale sırasında çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

42 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bu akşam Saraçhane’de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edip güvenlik güçlerimize mukavemet gösteren 42 şahıs yakalanmış ve haklarında adli işlemler başlatılmıştır. Hiç kimse ülkemizde sokakları, meydanları, milletin iradesine saldırı alanına çeviremez. Kimse özgürlük maskesiyle nefret ve tahrik zehrini sokaklara taşıyamaz. Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret eden bu zihniyeti şiddetle kınıyorum" dedi.