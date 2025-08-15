Bakan Yumaklı'dan orman yangını açıklaması

Bakan Yumaklı'dan orman yangını açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay'ın 3 ilçesindeki yangınların tamamen, Mersin'in 2 ilçesindeki yangınların ise büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeşil vatanımızı savunmaya, alevlerle mücadelemize durmadan, yorulmadan devam ediyoruz. Hatay'ın Hassa, Antakya ve Yayladağ ilçelerindeki yangınlar tamamen kontrol altına alındı. Mersin'in Silifke ve Anamur ilçelerindeki yangınlar ise büyük ölçüde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız sürüyor. Yangın riskinin yüksek olduğu bu günlerde daha dikkatli olalım. Yarınlarımıza hep birlikte sahip çıkalım" dedi.

