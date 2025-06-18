Bakan Yusuf Tekin’in hareketi öğretmeni çıldırttı!

Ankara Altındağ’daki Şehit Onur Doğan İlkokulu’nda düzenlenen “dönem sonu faaliyet haftası” etkinliğine katılan Bakan Yusuf Tekin’e bir öğretmenin itirafı dikkat çekti. Öğretmen, Tekin’e “Kalp atıyorsunuz ya çıldırıyoruz” şeklinde övgüsünü dile getirdi.

TEKİN ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLER İLE BULUŞTU

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara Altındağ’daki Şehit Onur Doğan İlkokulu’nda düzenlenen “dönem sonu faaliyet haftası” etkinliğini yaptı. Öğrencilerle sohbet eden Tekin, ardından öğretmenler odasında eğitimcilerle buluştu.

BAKAN TEKİN’E METHİYELER DİZDİ: KALP ATIYORSUNUZ BİZ OKULDA ÇILDIRACAK GİBİ OLUYORUZ

Ancak buluşmada bir öğretmenin Bakan Yusuf Tekin’e övgü dolu sözleri dikkat çekti. Kadın öğretmen, “O kadar işlerini öyle özveriyle yapıyorlar ki... Sizin bir attığınız plan, program, hatta bizi takip edip kalp atıyorsunuz biz okulda çıldıracak gibi oluyoruz. Bizim için ünlüsünüz siz. Gerçekten iyi ki varsınız. Hele ki böyle güzel etkinliklerle okulu sevdirmemize, bizlere bu tarz planlarla önümüzü açıp da 'şu yapılacak' denildiğinde seve seve yapmanın, sizin arkamızda olduğunuzu bilmek gerçekten yüreklendiriyor. Her şey için çok teşekkür ediyorum” dedi.