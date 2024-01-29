Bakandan öğrenci ölümleriyle ilgili itiraf gibi açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı mesleki eğitim merkezlerinde (MESEM), iki hafta içinde 14 yaşındaki iki öğrencinin ölümü, söz konusu merkezlerin ihmallerini ve denetimsizliklerini gün yüzüne çıkardı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu merkezler ve işyerleri arasında yapılan sözleşmede bir açığın olmadığını söyledi ve “Kurallar net, ancak olaylar bize uygulamada sorun olduğunu gösteriyor. Bu durumu biz de araştırıyoruz, konu yargıya da intikal etti” açıklamasında bulundu.

Tekin, İstanbul Sabancı Öğretmen Evi’nde eğitim editörleriyle buluştu. Buluşma sırasında müfredat değişikliği, devamsızlık sorunu, deprem bölgesindeki eğitimin durumu gibi hakkında sorulara cevap verdi.

LGS’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMAYACAK

Yusuf Tekin, yeni müfredatın Şubat ayının sonunda açıklanacağını iletti, “ Ders saati azalmayacak. İçerik sadeleşecek, bazı konular çıkacak. Öğretmenler norm kadro fazlası olmayacak. Uygulanmasına 1, 5 ve 9. sınıflarda başlayacak” ifadesini kullandı.

Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) bu yıl bir değişikliğin olmayacağını belirten Tekin, ortak sınavların değerlendirilmesi noktasında okullar arasında farklılıklar görülebileceğini ifade etti.

Özellikle 8. ve 12. sınıflarda devamsızlık durumunun azaldığını kaydeden Tekin, deprem bölgesi hakkında, “Deprem öncesi 11 ilde örgün öğretim öğrenci sayısı 3 milyon 701 bin 466 idi. Bugün itibarıyla bu sayı 3 milyon 663 bin 546’dır. Gidenlerin büyük bölümü geri döndü.” dedi.

Depremden sonra kullanılamayacak duruma gelen 12 bin 119 dersliğin yaklaşık iki katının inşa edilmesine yönelik bir çalışma yapıldığını söyleyen Yusuf Tekin, deprem bölgesinde proje bedeli yaklaşık 62.6 milyar lira olan toplam 22 bin 39 yeni derslik yapımını hedeflediklerini belirtti.