Bakan’ın ayakkabısının fiyatı Rize'deki selde gündem oldu. Vatandaş tepki yağdırdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize’de yaşanan sel felaketi sonrası bölgede incelemelerde bulundu. Ancak, Bakan’ın afet bölgesinde giydiği 43 bin 950 liralık İtalyan Valentino Garavani marka spor ayakkabı, sosyal medyada gündem oldu. Birgün muhabiri İsmail Arı’nın paylaşımıyla ortaya çıkan lüks ayakkabı, vatandaşların tepkisini çekti.

İki asgari ücrete denk gelen ayakkabının fiyatı, ekonomik zorluk yaşayan halk arasında tartışma yarattı. Sosyal medyada, “Millet çocuğuna beslenme koyamıyor, Bakan 44 bin liralık ayakkabıyla geziyor” ve “Emeklinin üç maaşını ayağına giyen halden anlar mı?” gibi yorumlar öne çıktı. Bazıları, “İtibardan tasarruf olmaz” diyerek ironik bir dille durumu eleştirirken, diğerleri Bakan’ın lüks tercihlerini Müslüman ahlakına uygun bulmadı.

Tepkiler, Uraloğlu’nun halkın yaşadığı ekonomik sıkıntılara duyarsız olduğu yönünde yoğunlaştı. Bakan Uraloğlu, daha önce de lüks Audi aracıyla hız yaparken gündeme gelmişti. Rize’deki sel felaketi, altyapı eksikliklerini bir kez daha gözler önüne sererken, Bakan’ın lüks yaşam tarzı, afet bölgesindeki incelemelerin önüne geçti. Vatandaşlar, yetkililerden daha mütevazı ve halkın sorunlarına odaklı bir yaklaşım beklediklerini dile getirdi.

Uraloğlu ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Rize’deki sel, bölgede ciddi hasara yol açarken, altyapı yatırımlarının yetersizliği eleştiriliyor. Bakan’ın lüks ayakkabısı, ekonomik kriz ve afet yönetimindeki tartışmaları daha da alevlendirdi. Sosyal medya, bu tür olayların halkla yöneticiler arasındaki uçurumu derinleştirdiğini gösteren bir platform haline geldi.