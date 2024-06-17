Bakan’ın bayram videosundan bile sığınmacı çıktı

Türkiye’de vatandaşın en büyük sorunlarından biri Suriyeli, Afgan ve Pakistanlılar başta olmak üzere sığınmacı problemiyken, Adalet Bakanı’nın paylaştığı bir video sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Gerek adli gerek demografik nedenlerden ötürü Türkiye’de en çok gündeme gelen konulardan biri göç problemi. Ancak gerek iktidar partisi gerekse muhalefet partileri göç sorununu görmezden gelmeye ve “entegrasyon” yalanını kullanmaya devam ediyor.

Bu tartışmalar bir yana son olarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un sosyal medyada hesabından yayınladığı bir videoda geçen görüntüler de eleştirilere neden oldu.

Bakan Tunç’un paylaşımında siyahi gençler de yer aldı. Cami içinden geçilen görüntülerde sığınmacılara da özellikle yer verilmesi dikkat çekti.

Türkiye, son yıllarda artan sığınmacı akını nedeniyle birçok sosyal, ekonomik ve kültürel sorunla karşı karşıya kaldı. Özellikle Suriye'deki iç savaşın ardından milyonlarca Suriyeli sığınmacının Türkiye'ye gelmesi, ülkenin entegrasyon ve uyum politikalarını zorlarken, Türk vatandaşları üzerinde de çeşitli sorunlara da yol açmıştı.

Ayrıca sığınmacıların ihtiyaçlarını karşılamak için harcanan kaynaklar, sağlık, eğitim ve sosyal hizmetler gibi alanlarda Türk vatandaşlarına sunulan hizmetleri olumsuz etkileye devam ediyor.

Öte yandan sığınmacıların düşük ücretlerle ve sigortasız çalışma eğiliminde olmaları, işgücü piyasasında rekabeti artırmış ve yerli işçiler için iş bulma sürecini zorlaştırıyor.