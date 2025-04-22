Bakanlar Ersoy ve Bak gençlere kültür ve spor desteği için buluştu

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Bakanlar Ersoy ve Bak gençlere kültür ve spor desteği için buluştu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda görüştü.

Bakan Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"Görüşmemizde, gençlerimizin kültürel hayata daha aktif katılımını sağlayacak projeler üzerine fikir alışverişinde bulunduk. Kültür ve sporun birleştirici gücünü gençlerimiz için daha erişilebilir kılacak ortak adımları ele aldık. Gençlerimizin yaratıcılığını, dinamizmini ve kültürel birikimini geleceğe taşıyacak çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz."

Bakan Nuri Ersoy, Bakan Aşkın Bak’ı makamında ağırladı

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