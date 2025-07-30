Bakanları hop oturtup hop kaldıran anket! Erdoğan yaptırdı…

AKP'nin Kızılcahamam'da gerçekleştirdiği 32. İstişare Kampı'nda yapılan bir anketin detayları ortaya çıktı. Nefes gazetesi yazarı Nuray Babacan’ın paylaştığı ankette toplantıya katılanlara; “Seçmen milletvekillerine ulaşabiliyor mu?”, “Bakanlar ulaştırılan sorunlara çözüm üretebiliyor mu?”, “Bu konuda duyarlı olan bakanlar kimler?”, ‘Teşkilat çalışmalarından memnun musunuz?”, “Halkın öncelikli sorunları ne?” gibi sorular yöneltildi. Babacan, "Henüz sonuçları açıklanmayan araştırmada herkes bakanların karnesini merak ediyor" dedi.

KABİNEYİ TELAŞLANDIRACAK ANKET

22 yıllık AKP iktidarı geçtiğimiz yerel seçimde sona ermişti. Bu süreçte AKP’de il, ilçe ve MYK’ta büyük değişimler yaşanmıştı. Şimdilerde ise bakan kulisleri konuşulmaya başlandı. Bakanlar ile ilgili kulisler konuşulurken Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen AKP 32. İstişare Kampı'nda yapılan karekodlu anket bakanları telaşlandıracak.

BABACAN YAZDI

Ünlü gazeteci Nuray Babacan’ın aktardığı köşe yazısında, “toplantıya katılanlarla ‘karekod’ okutularak yapılan bir araştırma var ki; soruları da ilginç. 2028 tarihi hedef konularak partinin yeni yol haritasını saptamak için yapılan çalışmada, eksikler ve yanlışlar saptanmaya çalışılmış” dedi.

SORULARDA BAKAN DETAYI

Anketlerde; 'Seçmen milletvekillerine ulaşabiliyor mu?', 'Bakanlar ulaştırılan sorunlara çözüm üretebiliyor mu?', 'Bu konuda duyarlı olan bakanlar kimler?', ‘Teşkilat çalışmalarından memnun musunuz?', 'Halkın öncelikli sorunları ne?' gibi sorular yöneltildi. Babacan, “Henüz sonuçları açıklanmayan araştırmada herkes bakanların karnesini merak ediyor!" dedi.