Erdoğan kabine toplantısında neye kızdı? Bakanların birbirlerine söyledikleri o sözler ortaya çıktı

Gazeteci Ziya Osman Açıkel, Kabine’deki EYT çatlağından sızan bilgileri sosyal medya hesabından paylaştı. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin arasındaki ihtilafa dikkat çeken Açıkel, iki bakanın tartıştığını söyledi.



Açıkel’in paylaşımı şöyle: “Nureddin Nebati net biçimde ‘yaş şartı’ istiyor. ‘Herkes emekli olamaz. Hazine’nin üstüne aşırı yük biner.’ diyor. Vedat Bilgin ise ‘Beklenti yüksek. İnsanlar mağdur edilmemeli.’ diye konuşuyor. Tayyip bey kızıyor ve erteliyor.”



ERDOĞAN’IN VERDİĞİ TALİMAT

Öte yandan Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre, her iki bakanlık arasında yaşanan “uzlaşmazlık” için Erdoğan’ın hem Bakan Bilgin’e hem de Bakan Nebati’ye “Bu işi kimseyi mağdur etmeden çözün. Bana çözmeden gelmeyin.” talimatı verdiği de öğrenildi.







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