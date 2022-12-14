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  • Erdoğan kabine toplantısında neye kızdı? Bakanların birbirlerine söyledikleri o sözler ortaya çıktı

Erdoğan kabine toplantısında neye kızdı? Bakanların birbirlerine söyledikleri o sözler ortaya çıktı

EYT’de yaş şartının olup olmayacağı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde krize neden olurken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı sinirlendiren bakanlar arasındaki ihtilaf da gün yüzüne çıktı.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 11:45
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Bakanların birbirlerine söyledikleri o sözler ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısında neye kızdı?

Erdoğan kabine toplantısında neye kızdı? Bakanların birbirlerine söyledikleri o sözler ortaya çıktı
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Gazeteci Ziya Osman Açıkel, Kabine’deki EYT çatlağından sızan bilgileri sosyal medya hesabından paylaştı. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin arasındaki ihtilafa dikkat çeken Açıkel, iki bakanın tartıştığını söyledi.

Açıkel’in paylaşımı şöyle: “Nureddin Nebati net biçimde ‘yaş şartı’ istiyor. ‘Herkes emekli olamaz. Hazine’nin üstüne aşırı yük biner.’ diyor. Vedat Bilgin ise ‘Beklenti yüksek. İnsanlar mağdur edilmemeli.’ diye konuşuyor. Tayyip bey kızıyor ve erteliyor.”

ERDOĞAN’IN VERDİĞİ TALİMAT
Öte yandan Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre, her iki bakanlık arasında yaşanan “uzlaşmazlık” için Erdoğan’ın hem Bakan Bilgin’e hem de Bakan Nebati’ye “Bu işi kimseyi mağdur etmeden çözün. Bana çözmeden gelmeyin.” talimatı verdiği de öğrenildi.



yenicaggazetesi.com.tr

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düşünüyorum
14.12.2022 12:59
yedili masada rte verdiği talimatı verebilecek babağiğit var mı, hooooop erken seçim tabiki oturduğu yerler yerse  
 
Murat Çelik
14.12.2022 12:14
Oyalanıyoruz.  
 
Turkyo
14.12.2022 12:13
Bahçeliye sorsunlar hım kips  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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