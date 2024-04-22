Bakanlığa bağlı toplu taşımalar o gün ücretsiz olacak

Kaynak: AA
Bakanlığa bağlı toplu taşımalar o gün ücretsiz olacak
TCDD Taşımacılık AŞ’den işletilen Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy-Metro Hattı ve İzmir'de İZBAN'ın, 23 Nisan'da ücretsiz hizmet vereceğini aktardı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından yapılan yazılı açıklamasında, geleceğin emanet edileceği çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu aileleriyle doya doya yaşamalarını istediklerini ifade etti.

Bakanlık olarak 23 Nisan sebebiyla her türlü tedbiri aldıklarını söyleyen Uraloğlu, açıklamalarda bulundu.

Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, 4 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda Ankara ve İstanbul'da toplu ulaşım araçlarının ücretsiz kullanılabileceğini dünyada örneği olmayan bir bayram olan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkulu bir şekilde kutlanması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy-Metro Hattı ve İzmir'de İZBAN, ücretsiz hizmet vereceğini ifade etti.

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