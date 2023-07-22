Bakanlığın sevgi evleri ‘sır evlerine’ dönüştü. Dikkat çeken detay

Kimsesiz çocuklar için kurulan Sevgi Evlerinin ‘sır evlerine’ dönüştüğü ortaya çıktı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından kurulan Sevgi Evlerinde Diyanet’e bağlı ne kadar personel çalıştığı bilinmiyor.

Bakanlığın sevgi evleri ‘sır evlerine’ dönüştü. Dikkat çeken detay

Kimsesiz çocuklar için kurulan ve kurulduğu günden bu yana yolsuzluk ile dinsel dayatma iddialarının merkezinde yer alan Sevgi Evleri’ne yönelik Diyanet İşleri Başkanlığı çıkarmasındaki sır perdesi kalkmadı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2022 yılında kendisine iletilen, “Sevgi Evleri’ndeki manevi rehber sayısı kaçtır?” sorusunu önce görmezden geldi, daha sonra ise “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na sorun” şeklinde yanıtladı. Bakanlık ise manevi rehber sayısını açıklamaktan kaçınarak, “Çocuklara yönelik Değerler Eğitimi Programı uygulanmaktadır” yanıtını verdi.

Birgün gazetesinden Mustafa Bildircin’in haberine göre, Sevgi Evleri’nde görevli Diyanet İşleri Başkanlığı personeli sayısı soru önergeleri aracılığıyla öğrenilemezken Aralık 2022’de CİMER üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bilgi edinme başvurusu yapıldı. Başvuru 18 Aralık’ta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı’na sevk edildi.

YANIT VERİLMEDİ

Diyanet İşleri Başkanlığı ise 8 Şubat 2023’te CİMER’e kaydettiği yazısında, soruşturma ve inceleme sürecinin başlatıldığını bildirdi. 22 Temmuz 2023 itibarıyla ise Sevgi Evleri’ndeki manevi rehber sayısına yönelik bilgi edinme başvurusunun durumu, “Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanlığı tarafından soruşturma/inceleme süreci nedeniyle beklemeye alındı” şeklinde güncellendi.

2018’DE PROTOKOL İMZALANDI

Diyanet İşleri Başkanlığı Sevgi Evleri’ne yönelik çalışmalarda başı çekiyor. Başkanlık ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında 2018 yılında imzalanan protokol kapsamında Sevgi Evleri’nde, “Değerler Eğitimi Protokolü” programları düzenleniyor. Sevgi Evleri’nde kalan çocuklara Diyanet İşleri Başkanlığı’nca sunulan manevi destek ve rehberlik hizmetinde, “Etkinliklerle Değerler Eğitimi” kitabındaki müfredatın esas alındığı biliniyor.

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