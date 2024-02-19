Bakanlık 8 bin personel alacak. Kimlerin yararlanabileceği belli oldu

Kaynak: İHA
Bakanlık 8 bin personel alacak. Kimlerin yararlanabileceği belli oldu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yakın zamanda 8 bin sözleşmeli personel daha alacaklarını duyurdu. İşte detaylar…

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlıkta gerçekleştirilen Engelli Vatandaşların Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni’nde konuştu. Yapılan atama töreninde 2 bin 392 engelli vatandaş kamu kurumlarına yerleştirildi. Yapılan son atamalarla beraber kamu kurumlarında çalışan engelli memur sayısı 70 binin üzerine çıktı.

Törende konuşması esnasında, bir müjde daha verene Bakan Göktaş, deprem bölgesine daha fazla destek sağlamak ve hizmetlerin kalitesini artırmak için yakın zamanda 8 bin sözleşmeli personel daha alacaklarını bildirdi. Bakan Göktaş, alımla ilgili detayların yakın zamanda duyurulacağını açıkladı.

etrf.jpg

8 BİN PERSONEL DAHA ALINACAK

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan kararname ile şimdiye kadar Bakanlığa bir seferde alacakları en yüksek personel alımını gerçekleştireceklerini açıkladı.

Göktaş, “Deprem bölgesine daha fazla destek sağlamak ve hizmetlerimizin kalitesini artırmak için yakın zamanda 8 bin sözleşmeli personel daha alacak, büyük ailemizi daha da genişleteceğiz” diye konuştu.

İlgili Haberler
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 1500 personel alımı başladı. İŞKUR üzerinden nasıl başvuru yapılır? İşte detaylar...
Gençlik ve Spor Bakanlığı 11 bin 455 personel alacak. İşte başvuru tarihi ve şartları
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı yapacak
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı yapacak
Bakanlık açıkladı: Bölgeye gidecek gemilerde ek tedbirler uygulanacak
Bakanlık açıkladı: Bölgeye gidecek gemilerde ek tedbirler uygulanacak
Son Haberler
Bayern Münih'te isyan çıktı. Kimmich Löw'ün üzerine yürüdü Spor
Bayern Münih'te isyan çıktı. Kimmich Löw'ün üzerine yürüdü
Tindercı futbolcu polemiği büyüyor. Samet Aybaba da topa girdi Spor
Tindercı futbolcu polemiği büyüyor. Samet Aybaba da topa girdi
Kapış kapış satılıyor. Sadece Türkiye’de yetişeni istiyorlar Gündem
Kapış kapış satılıyor. Sadece Türkiye’de yetişeni istiyorlar
Gattuso'nun yerine 70'lik hoca geliyor Spor
Gattuso'nun yerine 70'lik hoca geliyor
Hazineye niyet ettiler karşılarında jandarmayı buldular Yerel Haberler
Hazineye niyet ettiler karşılarında jandarmayı buldular
Adnan Oktarcılar BM toplantısında katıldı. İsrailli siyasetçiler ayarlamış Gündem
Adnan Oktarcılar BM toplantısında katıldı. İsrailli siyasetçiler ayarlamış
Gençlerbirliği'nde büyük kriz. Bandırma'ya da yenildiler Spor
Gençlerbirliği'nde büyük kriz. Bandırma'ya da yenildiler