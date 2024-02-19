Bakanlık 8 bin personel alacak. Kimlerin yararlanabileceği belli oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlıkta gerçekleştirilen Engelli Vatandaşların Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni’nde konuştu. Yapılan atama töreninde 2 bin 392 engelli vatandaş kamu kurumlarına yerleştirildi. Yapılan son atamalarla beraber kamu kurumlarında çalışan engelli memur sayısı 70 binin üzerine çıktı.

Törende konuşması esnasında, bir müjde daha verene Bakan Göktaş, deprem bölgesine daha fazla destek sağlamak ve hizmetlerin kalitesini artırmak için yakın zamanda 8 bin sözleşmeli personel daha alacaklarını bildirdi. Bakan Göktaş, alımla ilgili detayların yakın zamanda duyurulacağını açıkladı.

8 BİN PERSONEL DAHA ALINACAK

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan kararname ile şimdiye kadar Bakanlığa bir seferde alacakları en yüksek personel alımını gerçekleştireceklerini açıkladı.

Göktaş, “Deprem bölgesine daha fazla destek sağlamak ve hizmetlerimizin kalitesini artırmak için yakın zamanda 8 bin sözleşmeli personel daha alacak, büyük ailemizi daha da genişleteceğiz” diye konuştu.