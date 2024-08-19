Bakanlık acı tabloyu açıkladı: 8 ayda 5 bin 134 yangın çıktı

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Bakanlık acı tabloyu açıkladı: 8 ayda 5 bin 134 yangın çıktı

Türkiye'de son 8 ay içerisinde meydana gelen yangınlarla ilgili İletişim Başkanlığı'ndan önemli bir açıklama geldi.

Resmi verilere göre, yılın başından itibaren toplam 5.314 yangın kaydedildi; bunların 2.424'ü orman yangınları olarak sınıflandırılıyor. Yangınlarla mücadelede, hava araçları toplam 6.887 saatlik bir uçuş süresi gerçekleştirdi. Bu süre zarfında, yangın söndürme operasyonlarında 24.335 sorti uçuş yapıldığı ve bu operasyonlarda 88.345 ton su kullanıldığı belirtildi.

İletişim Başkanlığı, yangınlarla mücadelede gösterilen özverili çabaları "Ormanın Kahramanları" olarak nitelendirerek, Yeşil Vatan'ın korunması için verilen cansiparane mücadelenin altını çizdi. Bu istatistikler, ülkenin doğal kaynaklarını koruma ve afetlere karşı koyma konusundaki kararlılığını gösteriyor. Hava araçlarının etkin kullanımı ve yangın söndürme ekiplerinin fedakar çalışmaları sayesinde, birçok yangın kontrol altına alınabildi.

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İletişim Başkanlığı, bu tür afetlerle mücadelede ulusal birlikteliğin ve koordinasyonun önemine vurgu yaparak, gelecekte benzer durumlarla daha etkin bir şekilde başa çıkabilmek için gerekli adımların atılacağını ifade etti. Ayrıca, yangınların önlenmesi ve erken müdahale kapasitesinin artırılması için sürekli bir çaba içinde olunduğunu da ekledi.

Toplumun her kesiminden insanların, orman yangınlarına karşı dikkatli olmaları ve yangın önleme konusunda bilinçlenmeleri gerektiğine dair çağrılar yapıldı.

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