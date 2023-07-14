Bakanlık açıkladı. 41 milyon 946 bin lira bugün hesaplara yatıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, 41 milyon 946 bin lira tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Bakanlık açıkladı. 41 milyon 946 bin lira bugün hesaplara yatıyor

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, söz konusu ödemenin ayrıntılarına yer verildi.

Buna göre, sertifikalı tohum desteği olarak 15 milyon 540 bin 371 lira, hastalıktan ari işletme desteği olarak 13 milyon 693 bin 325 lira, hayvan gen kaynakları desteği olarak 7 milyon 879 bin 200 lira, AR-GE desteği olarak 1 milyon 872 bin 104 lira, büyükbaş besi desteği olarak 1 milyon 810 bin lira ve sertifikalı tohum kullanım desteği olarak 1 milyon 151 bin lira olmak üzere toplam 41 milyon 946 bin lira çiftçilerin hesaplarına aktarılacak.

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