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''TarımCebimde'' uygulaması güncellendi

Tarım ve Orman Bakanlığının, tarımsal üretimle ilgili iş ve işlemlerin, cep telefonu üzerinden tek tuşla yapılabilmesine imkan sağlayan "TarımCebimde" mobil uygulamasına "Balıkçılık", "Evcil Hayvanlar" ve "Kent Tarımı" modülleri de eklendi.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 12:43
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Bakanlık açıkladı: TarımCebimde uygulaması güncellendi

''TarımCebimde'' uygulaması güncellendi
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin 2 Ocak 2023’te tanıtımını yaptığı "TarımCebimde 1.0" mobil uygulaması ve Çiftçi Kayıt Sistemi başvurularının e-Devlet üzerinden alınması, bürokrasiyi azaltırken çiftçilerin de işlerini kolaylaştırıyor.

Uygulama sayesinde, tarım sektöründeki üreticiler, birçok işleme tek bir tıkla erişebiliyor, daha önce Tarım ve Orman İl Müdürlüklerine giderek yapabildikleri hayvanlarının doğum, ölüm, düşen küpe bildirimleri gibi iş ve işlemleri uygulama üzerinden gerçekleştirebiliyor.

Mobil uygulamada yapılan son güncelleme ile bugünden itibaren 2.0 versiyonu da hizmete sunuldu.

Bu güncelleme ile "Balıkçılık", "Evcil Hayvanlar" ve "Kent Tarımı" modülleri de uygulamaya ilave edildi.

Yeni versiyona eklenen "Evcil Hayvanlar" modülü üzerinden kullanıcılar, evcil hayvanlarının veterinerleri tarafından işlenmiş aşılar dahil tüm bilgilere erişebilecek ve mikroçipli ev hayvanı kaybolan kullanıcılar kayıp bildiriminde bulunabilecek.

Mobil uygulama üzerinden kaybolduğu beyan edilen evcil hayvana ilişkin kayıp bildirimi, anında elektronik ortamlarda kaydedilecek. Herhangi bir sebeple kayıp bildirimi yapılan evcil hayvan, veterinere getirildiğinde de mikroçip bilgilerinde eşleşme yapılabilecek.

"Balıkçılık" modülü üzerinden ise balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği ve avcılığı yapan kullanıcılar, ticari kişi ruhsatı ve balıkçı gemisi ruhsatlarının görüntülenebileceği "Ruhsatlarım", özel avcılık izin ve amatör balıkçılık belgelerinin görüntülenebileceği "Belgelerim", balıkçı gemi sahiplerinin gemilerine ait sulardaki yer izlerini ve koordinatlarını haritadan görüntüleyebileceği "Gemim Nerede", ister açıklarda isterse kıyıda arıza kaydının oluşturulabileceği "Arıza Bildirimi", cezalarını sorgulayabileceği “Ceza Sorgulama” gibi işlemleri kolayca gerçekleştirebilecek.

Bugünden itibaren "Kent Tarımı" ile ilgili bilgilere de tek bir tuşla ulaşabilecek. Kent Tarımı, tüketim merkezleri dikkate alınarak, lojistik mesafelere bağlı maliyet artışları ve üretim kayıplarının minimize edilmesi, daha taze ve raf ömrü daha uzun ürünlerin, daha çevreci bir model ile üretilmesi ve tüketicilere ulaştırılması hedefleniyor.

Bu alanda Bakanlık tarafından verilen destekler ve bunlara ne şekilde ulaşabileceği mobil uygulama üzerinden takip edebilecek.

Sadece çiftçiler için değil

"TarımCebimde" mobil uygulamasına "Orman", "Su" ve "Doğa" gibi konularda bilgi, duyuru, iş/işlemler içeren yeni modüllerin de kısa sürede eklenmesi için çalışmalar sürüyor.

Böylece "TarımCebimde"nin, sadece çiftçilerin değil tüm vatandaşların kullanabileceği "Super App" tarzında bir uygulamaya dönüştürülmesi amaçlanıyor.

"TarımCebimde" mobil uygulaması, App Store, Google Play ve AppGallery mobil uygulama mağazalarından indirilebiliyor.

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