Bakanlık cami alanını sattı, Erdoğan imzaladı

Şanlıurfa’nın merkez Karaköprü ilçesine bağlı Mehmetçik Mahallesi’nde, yaklaşık 18 bin metrekarelik bir alanın dini tesis (cami), sağlık tesisi, semt pazarı, ticaret alanı ve sosyal-kültürel tesis alanı olarak belirlenmişken 2022 Nisan ayında Resmi Gazete’de yayımlanan 5301 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararıyla imar planı değiştirilerek konut alanına dönüştürüldü. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından satışa çıkarılan bu alan, 9 Nisan 2025 tarihinde alıcı bulmak üzere ihaleye açıldı. Ancak, Şehir Plancıları Odası (ŞPO) Şanlıurfa İl Temsilciliği, devam eden hukuki sürece rağmen yapılan bu satışa sert tepki gösterdi. ŞPO İl Temsilcisi Mehmet Selim Açar, Urfanatik’e yaptığı açıklamada, “Bugün Şanlıurfa’nın yarını satılıyor!” diyerek duruma isyan etti.

ŞPO’DAN DAVA VE HUKUKİ MÜCADELE

Şehir Plancıları Odası Şanlıurfa İl Temsilciliği, 2022’de alınan imar değişikliği kararına karşı Danıştay nezdinde dava açmıştı. Daha önce aynı bölgedeki benzer bir imar değişikliği, ŞPO’nun açtığı dava sonucu Danıştay tarafından iptal edilmişti. Ancak, Özelleştirme İdaresi’nin yeni bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle alanı tekrar konut alanına çevirmesi, hukuki süreci yeniden başlattı. Mehmet Selim Açar, satışın devam eden davaya rağmen gerçekleşmesini “mal kaçırma” olarak nitelendirerek “Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi yaklaşık 18 dönümlük dini, sağlık, pazar ve sosyal-kültürel alanı konuta çevirerek satışa çıkardı. Biz bu karara karşı dava açtık ve süreç devam ediyor. Buna rağmen satışın yapılması rahmani bir anlayışla bağdaşmaz.” dedi.

“VATANDAŞLARIN YAŞAM ALANLARI GASP EDİLİYOR”

Açar, Mehmetçik Mahallesi’nin temel ihtiyaçlarının karşılanmadığını vurgulayarak, bölgedeki eksikliklere dikkat çekerek “Bu mahallede sağlık ocağı bir binanın alt katında hizmet veriyor. Pazar alanı yok, sosyo-kültürel tesis yok. En basiti, cami yeri bile konuta çevrilip satılıyor. Bu, vatandaşların yaşam alanlarının gasp edilmesi anlamına gelir.” dedi.

Açar, betonlaşmanın şehri “obezleştirdiğini” ve sosyal donatı alanlarının satışıyla modern bir şehircilik anlayışının mümkün olmadığını belirtti. ŞPO, bu tür imar değişikliklerinin mahalle sakinlerinin refahını olumsuz etkilediğini ve kentin geleceğini tehdit ettiğini savunuyor.

YETKİLİLERE VE VEKİLLERE ÇAĞRI

ŞPO İl Temsilcisi Açar, Şanlıurfa Valisi’ne, Büyükşehir Belediye Başkanı’na ve milletvekillerine seslenerek, satışa karşı harekete geçmeleri gerektiğini ifade etti. Açar, DEM Partili iki milletvekilinin konuyla ilgilenerek konuyu gündeme taşıyacaklarını söylediklerini belirtirken, diğer vekillerden herhangi bir girişim olmadığını dile getirdi. Öte yandan, Karaköprü Belediyesi’nin geçmişte ŞPO’nun açtığı davaya destek verdiğini hatırlatan Açar, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’nin de bu süreçte kendilerine destek olduğunu vurguladı ve teşekkür etti.

“BU ŞEHRİN KAYNAKLARINDAN ELİNİZİ ÇEKİN”

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi’ni eleştiren Açar, “Bu şehrin kaynaklarından elinizi çekin.” diyerek idareye çağrıda bulundu. Açar, Karaköprü’nün 300 bin nüfuslu bir ilçe olduğunu, ancak hastane ve diğer temel hizmetlerin yetersizliği nedeniyle vatandaşların başka ilçelere gitmek zorunda kaldığını söyledi. Ayrıca, Özelleştirme İdaresi’nin daha önce 101 dönümlük Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi alanını ve 52 dönümlük başka bir sağlık tesis alanını da satışa çıkardığını hatırlatarak, bu politikaların kentin geleceğine zarar verdiğini savundu.

“KUMAR OYNAMAK İSTİYORLARSA KIBRIS’A GİTSİNLER”

ŞPO, devam eden dava sürecinde alanı satın almak isteyen yatırımcıları da uyardı. Mehmet Selim Açar, daha önce kazandıkları davayı örnek göstererek, “Bu davayı yüzde 70-80 kazanacağımızı öngörüyoruz. Satış sözleşmesinde hukuki sürecin devam ettiği belirtiliyor. Eğer davayı kazanırsak, alanı alanların ‘paramı geri verin’ deme lüksü yok. Kumar oynamayı seviyorlarsa, Kıbrıs’a gitsinler.” dedi. Açar, yatırımcıların hem kendi çıkarları hem de Şanlıurfa’nın geleceği için bu ihaleye katılmamalarını tavsiye etti.