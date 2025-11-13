Tarım ve Orman Bakanlığı vatandaşın sağlığı ile oynayan taklit ve tağşiş yapılan gıdalar Kasım ayı listesini yayınladı. Listede bitkisel karışım yağdan peynire, zeytinyağından ayçiçek yağına, peynirden çaya birçok ürün ve firma var.

Bakanlığa ait guvenilirgida.tarimorman.gov.tr internet adresinden ulaşılabilen "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" Kasım ayı listesine giren firmalar ve ürünler belli oldu.

Listedeki firmaların ürünlerinde halk sağlığını tehdit eden, aynı değeri taşımayan madde eklenerek veya temel özelliği etkileyen içeriği eksik tuttukları ortaya çıktı.

İşte Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kasım 2025 listesine giren firma ve ürünlerin tam listesi:

Öte yandan Bakanlık vatandaşları tat, koku ve görüntüsünden şüphelendirkleri gıda ürünlerini Alo 174 hattına ihbar etmeleri konusunda uyarılarına devam ediyor.