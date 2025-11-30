Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden sağlığı tehdit eden ürünleri kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Denetimler sonucu, bazı ürünlerin piyasaya arzı ve satışı yasaklandı.

İşte o ürünler:

ÜRÜN GRUBU: Pelüş Oyuncaklar

MARKA: Jojo Pops

MODEL / SERİ NO / PARTİ NO: 8681777630960

ÜRÜN TANIMI: Jojo Pops Marka Gri Pelüş Çanta (Yıldız Çanta)

ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma

GÜVENSİZLİK NEDENİ: Ürünün Ts En 71-1 “Oyuncak Güvenliği - Bölüm 1: Mekanik Ve Fiziksel Özellikler” Standardı Kapsamında Teste Tabi Tutulması Neticesinde “Üründeki Fermuarın Elciğinin Tork Testinden Sonra Koparak E Kalıbından Geçmesi Sonucu Küçük Parça Oluşturması”

ÜRÜN GRUBU: Çocuk Giyim

MARKA: Bross

ÜRÜN TANIMI: Bross Marka 3-4 Y Dream Big Baskılı Pijama Takımı

ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma

GÜVENSİZLİK NEDENİ: Ürünün Bel Bölgesinde Yer Alan Fonksiyonel Kordonun Uzunluğunun 20. Cm’Den Fazla Olması Ts En 14682 (Çocuk Giysilerinde Güvenlik- Çocuk Giysilerinde Kullanılan Kordon Ve Büzme İpleri – Özellikler) Standardına Aykırıdır.



ÜRÜN GRUBU: Çocuk Giyim

MARKA: Badr

ÜRÜN TANIMI: Badr Elsa Baskılı Kız Çocuk Bikini Takımı

ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma

GÜVENSİZLİK NEDENİ: Halter Boyun Stilli Giysilerde Boyun Ve Boğaz Bölgesinde Serbest Uç Bulunmasına İzin Verilmez. İlgili Üründe Serbest Serbest Uç Mevcuttur.

ÜRÜN GRUBU: Çocuk Giyim

MARKA: Snow Kids

MODEL / SERİ NO / PARTİ NO: 311024306

ÜRÜN TANIMI: Snow Kids Model No:1071

ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma

GÜVENSİZLİK NEDENİ: Ts En 14682 Standartının 3.2.1 Maddesinde Belirtilen: "Küçük Çocuk Amacı İle Giysiler Şapka, Üst Göğüs Veya Boyun Bölgesinde Büzme İpi, Fonksiyonel Kordonlar Veya Dekoratif Kordon İçerecek Şekilde Tasarlanmamalıdır, Üretilmemelidir." Gerekliliğini Sağlamadığı, Bu Nedenle Küçük Çocukların Kullanımı Açısından Risk Teşkil Etmektedir.



ÜRÜN GRUBU

Pelüş Oyuncaklar

MARKA

MODEL / SERİ NO / PARTİ NO

Barkod:00004015

ÜRÜN TANIMI: Astronot Peluş Anahtarlık

ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma

GÜVENSİZLİK NEDENİ: Ürünün Ts En 71-1 “Oyuncak Güvenliği - Bölüm 1: Mekanik Ve Fiziksel Özellikler” Standardı Kapsamında Teste Tabi Tutulması Neticesinde "Genel Gereklilikler-Ufak Parçalar, Keskin Noktalar Ve Keskin Kenar Testinden Sonra Tork Ve Çekme Testinden Sonra Halkalar Küçük Parça Oluşturması , Madde 5.8 Şekil Ve Boyut: 8.2 De Belirtilen Silindir İçine Tamamen Oturan Herhangi Bir Parça Oluşturmamalıdır Maddesine Aykırı Olarak Oyuncağın Kafasında Yer Alan Zincirler A Ve B Kalıplarından Çıkıntı Yapması.” Ve Bu Durumun Ts En 71-1 “Oyuncak Güvenliği - Bölüm 1: Mekanik Ve Fiziksel Özellikler” Standardının 5.1B Ve 5.8 Ve 7 Maddelerinde Belirtilen Gerekleri Sağlayamaması



ÜRÜN GRUBU: Lavabo Açıcı

MARKA: Meltem

MODEL / SERİ NO / PARTİ NO: 1310-72-2

ÜRÜN TANIMI: Kostik Lavabo Açıc

ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma

GÜVENSİZLİK NEDENİ: • Çocuk Emniyetli Kapatma Düzeneklerine Dair Kurallara Uygunsuzluk

ÜRÜN GRUBU: Lavabo Açıcı

MARKA: Roy

MODEL / SERİ NO / PARTİ NOİ: 600 Mg Beyaz Plastik Şişe

ÜRÜN TANIMI: Lavabo Açıcı

ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma

GÜVENSİZLİK NEDENİ: • Çocuk Emnıyetlı Kapatma Düzeneklerıne Daır Kurallara Uygunsuzluk



ÜRÜN GRUBU: Yumuşak Oyuncaklar

MARKA: Pet Toys

MODEL / SERİ NO / PARTİ NO: Zm-3016

ÜRÜN TANIMI: Hamburger Şeklinde Köpek Oyuncağı

ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma

GÜVENSİZLİK NEDENİ: Küçük Parça Kopma Riski



ÜRÜN GRUBU: Mobilya

MARKA: Follow Me

ÜRÜN TANIMI: Follow Me Plastik Masa

ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma

GÜVENSİZLİK NEDENİ: En 581-3 Mekanik Güvenlik Testinden 750 N Yükte Deforme Olup Kalır Sonuç Almıştır

ÜRÜN GRUBU: Çocuk Giyim

MARKA: By Gri

ÜRÜN TANIMI: Unicorn Desenli Gri Sweatshirt

ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma

GÜVENSİZLİK NEDENİ: Ts En 14682 Standartının 3.2.1 Maddesinde Belirtilen: "Küçük Çocuk Amacı İle Giysiler Şapka, Üst Göğüs Veya Boyun Bölgesinde Büzme İpi, Fonksiyonel Kordonlar Veya Dekoratif Kordon İçerecek Şekilde Tasarlanmamalıdır, Üretilmemelidir." Gerekliliğini Sağlamadığı, Bu Nedenle Küçük Çocukların Kullanımı Açısından Risk Teşkil Etmektedir.