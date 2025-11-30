Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden sağlığı tehdit eden ürünleri kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Denetimler sonucu, bazı ürünlerin piyasaya arzı ve satışı yasaklandı.
İşte o ürünler:
ÜRÜN GRUBU: Pelüş Oyuncaklar
MARKA: Jojo Pops
MODEL / SERİ NO / PARTİ NO: 8681777630960
ÜRÜN TANIMI: Jojo Pops Marka Gri Pelüş Çanta (Yıldız Çanta)
ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma
GÜVENSİZLİK NEDENİ: Ürünün Ts En 71-1 “Oyuncak Güvenliği - Bölüm 1: Mekanik Ve Fiziksel Özellikler” Standardı Kapsamında Teste Tabi Tutulması Neticesinde “Üründeki Fermuarın Elciğinin Tork Testinden Sonra Koparak E Kalıbından Geçmesi Sonucu Küçük Parça Oluşturması”
ÜRÜN GRUBU: Çocuk Giyim
MARKA: Bross
ÜRÜN TANIMI: Bross Marka 3-4 Y Dream Big Baskılı Pijama Takımı
ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma
GÜVENSİZLİK NEDENİ: Ürünün Bel Bölgesinde Yer Alan Fonksiyonel Kordonun Uzunluğunun 20. Cm’Den Fazla Olması Ts En 14682 (Çocuk Giysilerinde Güvenlik- Çocuk Giysilerinde Kullanılan Kordon Ve Büzme İpleri – Özellikler) Standardına Aykırıdır.
ÜRÜN GRUBU: Çocuk Giyim
MARKA: Badr
ÜRÜN TANIMI: Badr Elsa Baskılı Kız Çocuk Bikini Takımı
ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma
GÜVENSİZLİK NEDENİ: Halter Boyun Stilli Giysilerde Boyun Ve Boğaz Bölgesinde Serbest Uç Bulunmasına İzin Verilmez. İlgili Üründe Serbest Serbest Uç Mevcuttur.
ÜRÜN GRUBU: Çocuk Giyim
MARKA: Snow Kids
MODEL / SERİ NO / PARTİ NO: 311024306
ÜRÜN TANIMI: Snow Kids Model No:1071
ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma
GÜVENSİZLİK NEDENİ: Ts En 14682 Standartının 3.2.1 Maddesinde Belirtilen: "Küçük Çocuk Amacı İle Giysiler Şapka, Üst Göğüs Veya Boyun Bölgesinde Büzme İpi, Fonksiyonel Kordonlar Veya Dekoratif Kordon İçerecek Şekilde Tasarlanmamalıdır, Üretilmemelidir." Gerekliliğini Sağlamadığı, Bu Nedenle Küçük Çocukların Kullanımı Açısından Risk Teşkil Etmektedir.
ÜRÜN GRUBU
Pelüş Oyuncaklar
MARKA
MODEL / SERİ NO / PARTİ NO
Barkod:00004015
ÜRÜN TANIMI: Astronot Peluş Anahtarlık
ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma
GÜVENSİZLİK NEDENİ: Ürünün Ts En 71-1 “Oyuncak Güvenliği - Bölüm 1: Mekanik Ve Fiziksel Özellikler” Standardı Kapsamında Teste Tabi Tutulması Neticesinde "Genel Gereklilikler-Ufak Parçalar, Keskin Noktalar Ve Keskin Kenar Testinden Sonra Tork Ve Çekme Testinden Sonra Halkalar Küçük Parça Oluşturması , Madde 5.8 Şekil Ve Boyut: 8.2 De Belirtilen Silindir İçine Tamamen Oturan Herhangi Bir Parça Oluşturmamalıdır Maddesine Aykırı Olarak Oyuncağın Kafasında Yer Alan Zincirler A Ve B Kalıplarından Çıkıntı Yapması.” Ve Bu Durumun Ts En 71-1 “Oyuncak Güvenliği - Bölüm 1: Mekanik Ve Fiziksel Özellikler” Standardının 5.1B Ve 5.8 Ve 7 Maddelerinde Belirtilen Gerekleri Sağlayamaması
ÜRÜN GRUBU: Lavabo Açıcı
MARKA: Meltem
MODEL / SERİ NO / PARTİ NO: 1310-72-2
ÜRÜN TANIMI: Kostik Lavabo Açıc
ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma
GÜVENSİZLİK NEDENİ: • Çocuk Emniyetli Kapatma Düzeneklerine Dair Kurallara Uygunsuzluk
ÜRÜN GRUBU: Lavabo Açıcı
MARKA: Roy
MODEL / SERİ NO / PARTİ NOİ: 600 Mg Beyaz Plastik Şişe
ÜRÜN TANIMI: Lavabo Açıcı
ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma
GÜVENSİZLİK NEDENİ: • Çocuk Emnıyetlı Kapatma Düzeneklerıne Daır Kurallara Uygunsuzluk
ÜRÜN GRUBU: Yumuşak Oyuncaklar
MARKA: Pet Toys
MODEL / SERİ NO / PARTİ NO: Zm-3016
ÜRÜN TANIMI: Hamburger Şeklinde Köpek Oyuncağı
ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma
GÜVENSİZLİK NEDENİ: Küçük Parça Kopma Riski
ÜRÜN GRUBU: Mobilya
MARKA: Follow Me
ÜRÜN TANIMI: Follow Me Plastik Masa
ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma
GÜVENSİZLİK NEDENİ: En 581-3 Mekanik Güvenlik Testinden 750 N Yükte Deforme Olup Kalır Sonuç Almıştır
ÜRÜN GRUBU: Çocuk Giyim
MARKA: By Gri
ÜRÜN TANIMI: Unicorn Desenli Gri Sweatshirt
ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma
GÜVENSİZLİK NEDENİ: Ts En 14682 Standartının 3.2.1 Maddesinde Belirtilen: "Küçük Çocuk Amacı İle Giysiler Şapka, Üst Göğüs Veya Boyun Bölgesinde Büzme İpi, Fonksiyonel Kordonlar Veya Dekoratif Kordon İçerecek Şekilde Tasarlanmamalıdır, Üretilmemelidir." Gerekliliğini Sağlamadığı, Bu Nedenle Küçük Çocukların Kullanımı Açısından Risk Teşkil Etmektedir.