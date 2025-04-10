Bakanlık tek tek açıkladı! Yediğiniz yiyeceklerin birçoğu hileli...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bakanlık tek tek açıkladı! Yediğiniz yiyeceklerin birçoğu hileli...

Tarım ve Orman Bakanlığı son denetimlerde birçok üründe ciddi hileler tespit etti. Bazı kıymalarda tek tırnaklı hayvan eti, baharatlarda ise yasaklı gıda boyaları bulundu. İşte Bakanlık tarafından ifşa edilen ürünler...

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak için gerçekleştirdiği denetimlerin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Yapılan son kontrollerde, birçok üründe insan sağlığını tehdit edebilecek şekilde hileli üretim yapıldığı belirlendi.

KÖFTEDE DİL VE BAŞ ETİ TESPİT EDİLDİ

Listede, yağ, yoğurt, peynir, pekmez, baharat ve şarküteri ürünlerinde ciddi usulsüzlükler tespit edildi.

Özellikle bazı köfte ürünlerinde dil ve baş eti, kıymalarda ise tek tırnaklı hayvan eti kullanıldığı ortaya çıktı. Ayrıca, bazı baharatlarda gıda boyası gibi yasaklı maddelere rastlandı.

İşte insan sağlığına zarar verebilecek ürünler ve markaları;

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