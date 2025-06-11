Bakanlık ünlü markayı ifşa etti! Bal diye zehir yedirmişler

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye'nin 81 ilinde yapılan denetimlerin ardından ürünlerinde taklit ve tağşiş yaptığı anlaşılan firmaların listesine bu kez de bal markası eklendi.

Sucuk diye neler yemişiz! Tarım Bakanlığı açıkladı. Kayseri'nin ünlü firması da listede..

Türkiye'nin tamamında yapılan denetlemelerin ardından kapsamlı bir liste yayınlayan Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş ürün satışında bulunduğu tespit edilen firmaları kamuoyuna duyurmaya devam ediyor. Listeye yeni eklenen ürünün içinde "taklit ve tağşiş" çıktı.

Bakanlık yayımladığı son listede, Ankara Akyurt'ta 'BALDAĞ GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'ne ait "süzme akasya çiçek balı (petek süzmesi)" isimli ürünün içinden "taklit veya tağşiş tespiti" çıktığını doğruladı.